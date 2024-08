In seiner Parade-Disziplin 100 m Schmetterling übersteht Noè Ponti den Halbfinal ohne Probleme.

Der Final steigt am Samstagabend um 20:30 Uhr.

Vor 3 Jahren an den Sommerspielen in Tokio gewann Ponti über die zwei Bahnlängen die Bronzemedaille.

Zwei Tage nach seinem 5. Platz im Final über 200 m Schmetterling ist Noè Ponti über 100 m Schmetterling auf Kurs. Der Tessiner qualifizierte sich in seiner Parade-Disziplin als Fünfter souverän für den Final. Ponti, vor drei Jahren in Tokio in seiner Paradedisziplin sensationell Olympia-Dritter, absolvierte die zwei Bahnlängen im olympischen Becken in 50,60 Sekunden und war damit fünf Hundertstel schneller als im Vorlauf am Vormittag.

02:45 Video Ponti schwimmt über 100 m Schmetterling in den Final Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Favoriten Dressel und Milak ohne Probleme

Die Bestzeit stellte der Ungar Kristof Milak auf, der im gleichen Halbfinal wie Ponti schwamm und in 50,38 anschlug. Der Amerikaner Caeleb Dressel, 2021 Olympiasieger über 100 m Schmetterling vor Milak, scheiterte hingegen in 51,57. Eine halbe Stunde zuvor war Dressel im Final über 50 m Crawl Sechster geworden.

Schon der Vorlauf war dem Tessiner nach Wunsch gelungen. Er musste sich in seinem Heat einzig dem Ungarn Kristof Milak geschlagen geben. Die Zeit von 50,65 bedeutete für Ponti Rang 3 in der Gesamtabrechnung der Vorläufe hinter Milak (50,19 s) und dem Kanadier Josh Liendo (50,55 s).