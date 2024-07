Noè Ponti verbessert an den Olympischen Spielen in Paris im Halbfinal über 200 m Schmetterling seinen Schweizer Rekord und erreicht den Final.

Die Schweizer Staffel über 4x200 m bleibt am Vormittag im Vorlauf chancenlos.

Das Beste kommt für Noè Ponti an den Olympischen Spielen wohl erst noch, so viel scheint nach den ersten Einsätzen in der zum Schwimmcenter umgebauten La Défense Arena schon klar. Da ist einerseits die Aussicht auf seine Paradedisziplin, die 100 m Schmetterling, die der Tessiner in den Vorläufen ab dem 2. August bestreiten wird.

Zunächst aber steht noch der Olympia-Final über die doppelte Strecke an, eine Distanz die Ponti eigentlich gar nicht so mag. Den Endlauf erreichte der 23-Jährige am Dienstagabend auf souveräne Art und Weise. Nachdem der Vorlauf am Morgen nach eigenem Bekunden noch harte Arbeit gewesen war, zündete er am Abend den Turbo: In 1:54,14 Minuten unterbot er seinen eigenen Schweizer Rekord um 6 Hundertstel und zog als insgesamt viertschnellster Schwimmer souverän in den Final ein.

Schneller als Ponti waren nur Weltrekordhalter Kristof Milak (HUN), Lokalmatador Léon Marchand und der Kanadier Ilya Kharhun. Eine Medaille liegt für Ponti am Mittwoch (20:37 Uhr) definitiv in Reichweite.

Damit steigerte sich der 23-Jährige im Vergleich zu den Spielen in Tokio bereits im ersten Anlauf. 2021 hatte Ponti über die vier Beckenlängen ebenfalls den Vorlauf überstanden, blieb in den Halbfinals dann aber hängen. Und eben: Die Parade-Disziplin, die 100 m Schmetterling, wo er in Tokio sensationell Bronze gewonnen hatte, kommen erst noch. Da wird am 3. August um die Medaillen gekämpft.

Schweizer Staffel über 4 x 200 m Freistil chancenlos

Nicht weiter geht es nach dem Vorlauf für die Schweizer 4x200-m-Freistil-Staffel der Männer. Antonio Djakovic, Nils Liess, Jérémy Desplanches und Tiago Behar konnten nicht mit der Konkurrenz mithalten und klassierten sich in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 7:18,06 Minuten auf dem 16. und letzten Rang.