Legende: Windsurfen vor herrlicher Kulisse Elia Colombo. IMAGO Images/PanoramiC

iQ-Foil-Surfer Elia Colombo scheidet im Olympia-Viertelfinal aus, sichert sich als 7. aber ein Diplom.

Am Samstag stehen mit Maud Jayet (ILCA 6) und Yves Mermod/Maja Siegenthaler (470 Mixed) zwei weitere Schweizer Boote in Qualifikations-Läufen im Einsatz.

Windsurfen: Colombo schafft Überraschung nicht

Windsurfer Elia Colombo hat bei den olympischen Segel-Wettbewerben in Marseille im iQ-Foil den Sprung in den Halbfinal knapp verpasst. Im Viertelfinal der Medal Serie klassierte sich der 28-jährige Tessiner bei seiner Olympia-Premiere auf dem 3. Platz. Nur die ersten beiden qualifizierten sich für die nächste Runde. Colombo, der die Qualifikation als 10. gerade so überstanden hatte, fehlten 8 Sekunden zur Überraschung. Am Ende resultierte der 7. Schlussrang und damit ein Olympia-Diplom für den Schweizer.