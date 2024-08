Paris: Segeln am Sonntag

Legende: Rückt weiter vor Maud Jayet. Keystone/AP Photo/Daniel Cole

Seglerin Maud Jayet verbessert sich an den Olympischen Spielen bei den ILCA 6 auf den 3. Zwischenrang.

In der Formula-Kite-Klasse erlebt Elena Lengwiler einen starken Auftakt.

Yves Mermod/Maja Siegenthaler liegen im 470-Mixed auf Platz 10.

ILCA 6: Jayet hat Medaille im Visier

Mit zwei soliden Läufen (7. und 8. Platz) hat die ILCA-6-Seglerin Maud Jayet am Samstag ihre zuvor schon gute Ausgangslage noch weiter verbessert. Sie liegt nun auf dem 3. Zwischenrang. «Die Verhältnisse waren wiederum herausfordernd und ich denke, es wird auch morgen darum gehen, keine grossen Fehler zu machen», erklärte die Genferin. Die Einzige, die bis anhin praktisch ohne Fehler durchkam, ist die Führende Marit Bouwmeester. Die Niederländerin, die bereits Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Spielen gewonnen hat, liegt mit 26 Punkten Vorsprung an der Spitze. Sie kann sich am Montag bereits vorzeitig die Goldmedaille sichern. Vor dem Medal Race der Top 10 stehen noch zwei Läufe im Programm.

Formula-Kite-Klasse: Lengwiler mit überzeugendem Start

Zuerst war bei den Kiterinnen und Kitern einmal mehr Geduld gefragt: Die mit Spannung erwartete olympische Premiere der Formula-Kite-Klasse verzögerte sich auf Grund des abflauenden Mistrals um mehrere Stunden. Doch dann begann die Show und die Kiterinnen und Kiter flogen mit über 30 Knoten (über 50 km/h) über das Wasser. Mittendrin: Die Schweizerin Elena Lengwiler. Die 28-Jährige zeigte sich bei ihrem Olympia-Debüt unbeeindruckt und surfte auf die starken Ränge 3, 6, 1 und 20. «Es war grossartig», strahlte Lengwiler. «Nach dem ersten Lauf realisierte ich so richtig: Jetzt bin ich eine Olympia-Athletin.» Im Gesamtklassement liegt sie auf dem hervorragenden 4. Zwischenrang.

470-Mixed: Mermod/Siegenthaler machen Boden gut

Am Samstag hatten sich Yves Mermod und Maja Siegenthaler im 470-Mixed-Wettkampf mit den Plätzen 14 und 16 zufrieden geben müssen. Im Gesamtklassement waren sie damit auf den 14. Rang zurückgefallen. Am Sonntag liess das Schweizer Duo eine klare Steigerung folgen. Mermod und Siegenthaler segelten auf den 4. und 7. Platz und verbesserten sich damit auf den 10. Zwischenrang.