Im Vorlauf mit der 4x100-m-Lagen-Staffel an den Olympischen Spielen endete am Samstagmittag die Laufbahn von Jérémy Desplanches. Der Genfer, der am kommenden Mittwoch seinen 30. Geburtstag feiert, verpasste einen Exploit mit seinen Schweizer Teamkollegen deutlich.

Ohne Chance auf Final-Platz

Das Quartett mit Roman Mityukov (Rücken), Desplanches (Brust), Nils Liess (Schmetterling) und Antonio Djakovic (Freistil) belegte im Vorlauf in einer Zeit von 3:38,74 Minuten abgeschlagen den 8. und letzten Platz.

Startschwimmer Mityukov übergab nach 100 m an 5. Stelle liegend an Desplanches, der auf seinen letzten zwei Beckenlängen der Karriere nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten konnte und auf Zwischenrang 7 zurückfiel. Für die beiden folgenden Schwimmer Liess und Djakovic gab es im Kampf um ein mögliches Final-Ticket der Top-8-Nationen aus den beiden Vorläufen nichts mehr auszurichten.

Desplanches sagt «Adieu»

Zu Ehren des abtretenden Desplanches trugen sämtliche Schweizer eine Badekappe mit dem Namen des Genfers. Seinen grössten Erfolg feierte Desplanches vor 3 Jahren in Tokio mit dem Gewinn von Olympiabronze über 200 m Lagen. An der WM 2019 sicherte er sich in der gleichen Disziplin Silber, zudem krönte sich der Romand 2018 in Glasgow zum Europameister.

Desplanches hält zum Zeitpunkt seines Rücktritts drei Schweizer Rekorde. Jene über 200 und 400 m Lagen und auch jenen über 100 m Brust.