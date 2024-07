Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Im Schuss Elia Colombo hat den Rhythmus im Olympia-Rennen schnell gefunden. Clive Mason/Getty Images

Windsurfer Elia Colombo startet mit Rang 9 solide in den Olympia-Wettkampf vor der Küste von Marseille.

Die 49er-Segler Sébastien Schneiter und Arno de Planta ziehen einen durchzogenen Tag ein.

Die stabile Hochdrucklage sorgt weiterhin für schwierige und vor allem schwache Windverhältnisse.

Nachdem am Sonntag auf Grund der Windflaute keine Rennen für die iQ-Foil-Windsurfer stattgefunden hatten, startete der Tessiner Elia Colombo am Montag mit einem soliden 9. Rang in die Serie. Trotz mehrerer Versuche konnten anschliessend keine weiteren Wettfahrten mehr gesegelt werden.

49er-Segler nicht mehr in den Top 10

Einen schwierigen Tag erwischten die 49er-Segler Sébastien Schneiter und Arno de Planta. Mit den Laufrängen 17, 3 und 20 deuteten sie zwar ihr Potenzial an, mussten sich aber zu viele Punkte notieren lassen.

Bei Wettkampf-Hälfte sind die beiden Genfer damit sogar aus den Top 10 gefallen, die zur Teilnahme am abschliessenden Medal Race berechtigt sind. Allerdings ist das Klassement noch sehr eng, so beträgt beispielsweise der Rückstand von Schneiter/De Planta auf die Bronzemedaille nur 14 Punkte. Ein Laufsieg ergibt einen Punkt, ein 10. Rang 10 Punkte.