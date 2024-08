Der zweifache Kunstturn-Olympiasieger Carlos Yulo ist am Dienstag in seiner Heimat frenetisch empfangen worden. Der 24-Jährige, der sich in Paris am Boden und am Sprung durchgesetzt hatte, wurde in Manila von Fans und Regierungsmitgliedern begrüsst und gefeiert.

Yulo hatte mit seinen zwei Goldmedaillen für ein Novum gesorgt und das Gold-Total der Philippinen in der Geschichte der Olympischen Spiele damit auf einen Schlag verdreifacht. Am Mittwoch soll zu Ehren Yulos und der anderen philippinischen Olympioniken eine Parade in den Strassen der Hauptstadt stattfinden.

«Philippinos auf der ganzen Welt haben dir gemeinsam zugejubelt. Keine Worte vermögen auszudrücken, wie stolz wir auf dich sind, Caloy. Du hast Gold für die Philippinen gewonnen. Nicht einmal, sondern zweimal», sagte der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr.

Häuser, Gratis-Essen und ein Hochzeitsfotograf: Alles ist dabei

Auf Yulo wartet auf den Philippinen ein Leben in Saus und Braus. Die von der Regierung, Wirtschaftsmagnaten und führenden philippinischen Unternehmen zugesagten Geld- und Geschenkbeträge sollen sich auf mehr als 58 Millionen Pesos (rund eine Million US-Dollar) belaufen. Darunter befindet sich:

Eine Eigentumswohnung und ein Ferienhaus südlich von Manila.

Lebenslang kostenlos (u.a.): Pizza, Glacé sowie Mittag- und Abendbuffets.

Gratis-Arztbesuche ab dem 45. Lebensjahr.

Ein kostenloser Hochzeitsfotograf.

Damit nicht genug: Die philippinische Box-Legende Manny Pacquiao kündigte zudem an, Yulo mit einem noch nicht genau bezifferten Geldbetrag zu beschenken.