Am Montag stehen Hüberli/Brunner und Böbner/Vergé-Dépré in Paris erstmals im Einsatz. Beide Schweizer Duos haben Ambitionen.

Legende: Nehmen ihre 2. Olympischen Spiele in Angriff Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli. Keystone/AP Photo/Fernando Llano

Eine falsche Bewegung beim Krafttraining, ein Schmerz, der in den Rücken fährt: Anfang Juli beunruhigte die Meldung, dass Tanja Hüberli und Nina Brunner auf die Elite16-Turniere in Gstaad und Wien verzichten müssen. Nun ist alles wieder im Lot, Hüberli gab nach der Ankunft im «Maison Suisse» in Paris Entwarnung.

«Ich hatte eigentlich nie Angst, dass es für Olympia nicht aufgeht», erzählte die Schwyzerin von ihrem Hexenschuss. Sie habe es einfach kurzzeitig ruhiger angehen lassen und dann vorsichtig wieder mit dem Training anfangen müssen. «Es hat geknackt und dann machte alles zu.»

Nach Tokio nun Paris

Mittlerweile spüre sie keine Nebenwirkungen mehr, meinte Hüberli. Damit kann sich die 1,90 m grosse Blockspielerin mit ihrer Partnerin Brunner voll und ganz auf ihr zweites gemeinsames Olympia-Abenteuer fokussieren. Vor 3 Jahren in Tokio überzeugten Hüberli/Brunner mit 3 Siegen in der Gruppenphase, ehe sie im Schweizer Achtelfinal-Duell mit den späteren Bronze-Gewinnerinnen Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré den Kürzeren zogen.

In das Turnier in Paris startet das Team Hüberli/Brunner als Weltnummer 7, die bisherige Saison des Duos rechtfertigt durchaus hohe Ambitionen. Ein konkretes Ziel möchten die beiden Zentralschweizerinnen nach aussen aber nicht nennen: «Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass uns das nicht so liegt», so Brunner.

01:49 Video Archiv: Hüberli/Brunner triumphieren im April in Tepic/MEX Aus Sport-Clip vom 22.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Premiere für Böbner/Vergé-Dépré

Anders als Hüberli/Brunner nimmt das zweite Schweizer Duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré erstmals an Olympischen Spielen teil. Im Kampf um das zweite Schweizer Olympia-Ticket stachen Böbner/Vergé-Dépré etwas überraschend das Gespann Mäder/Vergé-Dépré aus.

Böbner/Vergé-Dépré verdienten sich das Ticket nach Paris vor allem mit starken Leistungen zu Beginn der Qualifikation. Der Luzernerin und der Bernerin ist der Vorstoss in die K.o.-Phase durchaus zuzutrauen. In der Weltrangliste belegt das Duo Rang 13.

Legende: Wollen sich auf der grössten Bühne beweisen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Claude Diderich/freshfocus

Mindestens 3, maximal 7 Spiele

Beide Schweizer Teams greifen in Paris am Montag ins Geschehen ein. Hüberli/Brunner treffen um 12:00 Uhr zum Auftakt auf das spanische Duo Daniela Alvarez/Tania Moreno. Böbner/Vergé-Dépré feiern ihre Olympia-Feuertaufe um 17:00 Uhr mit dem Duell gegen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland.

Die total 24 Teams wurden auf 6 Gruppen verteilt. Die Top 2 jeder Gruppe sowie die beiden besten Dritten lösen das direkte Achtelfinal-Ticket. Für die restlichen 4 Gruppendritten gibt es in einer Playoff-Runde (1 Spiel) noch eine letzte Chance, sich für die K.o.-Phase mit den 16 besten Teams zu qualifizieren.