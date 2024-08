Europameister Timothé Mumenthaler und Felix Svensson verpassen an den Olympischen Spielen in Paris im Hoffnungslauf den 200-m-Halbfinal.

Auch Julien Bonvin bleibt über 400 m Hürden in der Repechage hängen.

200 m Männer: Mumenthaler und Svensson verpassen Halbfinal

Der 200-m-Halbfinal findet ohne Timothé Mumenthaler statt. Der 21-jährige Genfer, der in Rom in seiner persönlichen Bestzeit von 20,28 zum EM-Titel gesprintet war, blieb in Paris im Hoffnungslauf hängen. In seinem Heat musste er sich hinter Udodi Onwuzurike (NGR) und Diego Pettorossi (ITA) mit Rang 3 begnügen. Auch die Laufdauer von 20,67 genügte nicht, um über die Zeit weiterzukommen. Felix Svensson lief 2 Hundertstel schneller als sein Landsmann, schied als 4. aber ebenfalls aus. William Reais verzichtete derweil auf die Repechage. Der Bündner hatte angegeben, sich nicht fit zu fühlen.

Schliessen 01:25 Video Mumenthaler: «Besser, aber meine Form ist nicht da» Aus Paris 2024 Clips vom 06.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 02:01 Video Svensson: «Kurve war okay, aber danach fehlte die Power» Aus Paris 2024 Clips vom 06.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde. 01:26 Video Svensson übersteht den Hoffnungslauf nicht Aus Paris 2024 Clips vom 06.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

400 m Hürden Männer: Bonvin steigert sich – aber nicht genug

Julien Bonvin fehlten 21 Hundertstel, um im Halbfinal teilnehmen zu dürfen. Der 25-Jährige steigerte sich mit einer Zeit von 49,08 zwar gegenüber dem Vorlauf um 74 Hundertstelsekunden. Weil aber der Türke Berke Akcam (48,72) und der Deutsche Joshua Abuaku (48,87) noch schneller waren, schied Bonvin aus.