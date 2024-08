BMX Racing: Claessens und Co. weiter

Das Schweizer Quartett hat sich für die Halbfinals der jeweils besten 16 pro Geschlecht qualifiziert. BMX-Trumpf Zoé Claessens schaffte den Cut souverän. Die 23-jährige Waadtländerin (zweimal Dritte und einmal Zweite) belegte nach 3 Läufen den 8. Rang. Teamkollegin Nadine Aeberhard (11.) muss sich für eine Finalteilnahme noch etwas steigern. Auch beide Männer sind weiter. Der 24-jährige Thurgauer Cédric Butti zeigte drei solide Heats (zweimal Dritter, einmal Vierter) und klassierte sich auf Platz 8 der 24 Teilnehmer. Enttäuschend verlief der Tag für Simon Marquart. Der 27-jährige Zürcher, Weltmeister von 2022, musste als 19. in den Hoffnungslauf. Dort schaffte Marquart als Zweiter doch noch den Halbfinaleinzug.

Golf: Girrbach kann mithalten

Joel Girrbach hat sich am 1. Tag des hochkarätig besetzten olympischen Golfturniers über Erwarten gut geschlagen. Der 31-jährige Thurgauer liegt nach der 1. Runde mit 2 unter Par auf dem 21. Rang. Girrbach, der auf diese Saison in die PGA European Tour aufgestiegen ist, begann mit 3 Birdies auf den ersten 6 Löchern und spielte nur zweimal über Par. Als geteilter 21. gehört er nach dem ersten Viertel im 60-köpfigen Weltklasse-Feld zum oberen Drittel. An der Spitze steht der Japaner Hideki Matsuyama mit 8 unter Par. Die Amerikaner Xander Schauffele und Scottie Scheffler brachten sich als Zweiter und geteilter Sechster im Zwischenklassement in eine günstige Position.