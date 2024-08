Alexandre Dällenbach qualifiziert sich als 2. seines Halbfinals souverän für die Endausmarchung im Modernen Fünfkampf.

Im Madison bleibt das Schweizer Bahnrad-Duo Aline Seitz/Michelle Andres chancenlos im Kampf um ein Olympia-Diplom.

Moderner Fünfkampf: Dällenbach kämpft um die Medaillen

Alexandre Dällenbach hat sich im Modernen Fünfkampf auf überzeugende Art für den Final der besten 18 Athleten qualifiziert. Mit einem Total von 1510 Punkten klassierte sich der auf La Réunion lebende Schweizer in seinem Halbfinal auf dem 2. Rang. Im Final beginnt der Wettkampf allerdings wieder bei null.

Dällenbach zeigte am Freitag einen rundum geglückten Wettkampf. Im Reiten und im Schwimmen holte er die höchste Punktzahl in seinem Halbfinal. Im abschliessenden Laser-Run mit Handicap-Start verteidigte er Position 2 trotz kleineren Schwierigkeiten im Schiessen problemlos. Der Final am Samstag beginnt mit Reiten um 17:30 Uhr. Der entscheidende Laser-Run ist auf 19:10 Uhr terminiert. In dieser Sportart gab es noch überhaupt nie eine Schweizer Medaille zu bejubeln. In Paris ist letztmals die Disziplin Reiten ein Bestandteil des Wettkampfs.

Rad Bahn: Seitz/Andres im Madison ohne Punkte

Ein Platz in den Top 8 und das damit verbundene Olympia-Diplom war der Traum der beiden Schweizerinnen Aline Seitz und Michelle Andres im Madison. Dieses Ziel verpassten die beiden Aargauerinnen deutlich. Zusammen mit Deutschland und Kanada (40 Minus-Punkte) blieb das Schweizer Duo ohne Punkte und damit ohne Chance, einen Platz in den Top 8 zu ergattern.

Das Rennen startete mit einem Sturz denkbar schlecht, dann folgte auch noch eine missglückte Ablösung, womit die Schweizerinnen bei ihrer Olympia-Premiere früh zurückgebunden wurden. Am Ende reichte es nur zu Platz 14 (von 15 Teams). Der Sieg ging an die Italienerinnen Chiara Consonni und Vittoria Guazzini (37 Punkte) vor den Britinnen Elinor Barker und Neah Evans (31) und den Niederländerinnen Maike van der Duin und Lisa van Belle (28).