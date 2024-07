Antonio Djakovic verpasst an den Olympischen Spielen über 400 m Freistil den angestrebten Finaleinzug klar.

Für den Schützen Jason Solari sind die Spiele nach der Qualifikation bereits vorbei.

Schwimmen: Djakovic ohne Finalchance

In seiner Paradedisziplin 400 m Freistil hat Antonio Djakovic die erhoffte Qualifikation für den Final klar verpasst. Im Vorlauf schlug der 21-Jährige erst nach 3:49,77 Minuten an, womit er fast 6 Sekunden über seinem eigenen Schweizer Rekord blieb. Seinen Vorlauf beendete der gesundheitlich angeschlagene Djakovic auf dem 8. und letzten Platz, insgesamt resultierte für den Zürcher der enttäuschende 23. Rang. Die besten 8 Athleten schwimmen am Samstagabend um die Medaillen. Eine zweite Finalchance bietet sich Djakovic bereits am Sonntag. Um 11:03 Uhr stehen die Vorläufe über 200 m Freistil auf dem Programm.

01:11 Video Djakovic: «Mit dieser Zeit habe ich meine Familie nicht glücklich gemacht» Aus Paris 2024 Clips vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Schiessen: Solari verpasst Final deutlich

Schütze Jason Solari ist in der Qualifikation hängen geblieben. Der 24-jährige Tessiner klassierte sich in der Disziplin 10 m Luftpistole auf dem 20. Rang von 33 Teilnehmern. Damit verpasste er den Final der Top 8 im Centre National de Tir Sportif in der Kleinstadt Déols südlich von Paris deutlich. Für Solari sind die Olympischen Spiele bereits vorbei. Am Sonntag im Einsatz stehen Nina Christen und Audrey Gogniat.