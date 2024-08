Im Kanu Slalom übersteht Martin Dougoud die Achtelfinals im Kajak Cross ohne Probleme. Auch Alena Marx steht in den Viertelfinals.

Kanu Slalom: Schweizer Duo im Kajak-Cross-Viertelfinal

Der Schweizer Wildwasser-Kanute Martin Dougoud hat sich problemlos für die Viertelfinals im Kajak Cross qualifizert. Der Franzose Boris Neveu und der 33-jährige Genfer liessen in ihrem Achtelfinal-Lauf nichts anbrennen. Die Nummern 3 (Neveu) und 6 (Dougoud) der Welt hielten den Tunesier Salim Jemai und den Kroaten Matija Marinic auf Distanz.

Wenig später tat es Alena Marx ihrem Landsmann gleich und zog ebenfalls in die Viertelfinals ein. Zusammen mit der Amerikanerin Evy Leibfarth distanzierte sie früh die beiden anderen Konkurrentinnen. Zwar kamen sich Marx und Leibfarth in der Folge noch in die Quere, dennoch erreichte das Duo souverän die nächste Runde. Viertelfinals, Halbfinals und Final im Kajak Cross figurieren alle am Montag im Programm.