Golf: Girrbach muss Federn lassen

Joel Girrbach, der erste Schweizer Golfer bei Olympischen Spielen, hat am zweiten Tag einen Einbruch hinnehmen müssen. An einem regulären Tour-Turnier hätte Girrbach den Cut verpasst. Dabei war dem 31-Jährigen am Freitag nach der gelungenen ersten Runde (2 unter Par) ein Blitzstart geglückt. Bei Halbzeit näherte sich Girrbach mit dem Skore von 5 unter Par den ersten 10 an. Auf der zweiten Platzhälfte unterliefen ihm aber vier Bogeys. Zweimal landeten Girrbachs Abschläge im Wasser und einer flog ins hohe Gras (Rough). Einmal patzte Girrbach zudem aus kurzer Distanz auf dem Grün.