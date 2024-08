Ruderin Aurelia-Maxima Janzen verpasst als 9. ein Olympia-Diplom im Skiff nur knapp.

Rudern: Janzen im B-Final 3.

Aurelia-Maxima Janzen ist im Skiff um 1,4 Sekunden an Platz 2 im B-Final und damit an einem olympischen Diplom vorbeigerudert. Die 20-Jährige zeigte auch am Samstag eine starke Leistung und fuhr lange Zeit auf dem 2. Zwischenrang, erst auf den letzten 500 Metern fiel sie noch leicht zurück. Am Ende standen ihr Alexandra Föster (GER) und die unter neutraler Flagge startende Tatsiana Klimovich vor der Sonne. Trotzdem darf Janzen mit ihrem Abschneiden auf dem Ruder-Kanal in Vaires-sur-Marne zufrieden sein, war sie doch im 32-köpfigen Starterfeld die jüngste Athletin.