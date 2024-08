Im Kanu Slalom übersteht Martin Dougoud die Achtelfinals im Kajak Cross ohne Probleme. Auch Alena Marx steht in den Viertelfinals.

Im Schweizer Triathlon-Mixed-Team fällt der nächste Athlet wegen Magen-Darm-Beschwerden aus.

Kanu Slalom: Schweizer Duo im Kajak-Cross-Viertelfinal

Der Schweizer Wildwasser-Kanute Martin Dougoud hat sich problemlos für die Viertelfinals im Kajak Cross qualifizert. Der Franzose Boris Neveu und der 33-jährige Genfer liessen in ihrem Achtelfinal-Lauf nichts anbrennen. Die Nummern 3 (Neveu) und 6 (Dougoud) der Welt hielten den Tunesier Salim Jemai und den Kroaten Matija Marinic auf Distanz.

Wenig später tat es Alena Marx ihrem Landsmann gleich und zog ebenfalls in die Viertelfinals ein. Zusammen mit der Amerikanerin Evy Leibfarth distanzierte sie früh die beiden anderen Konkurrentinnen. Zwar kamen sich Marx und Leibfarth in der Folge noch in die Quere, dennoch erreichte das Duo souverän die nächste Runde. Viertelfinals, Halbfinals und Final im Kajak Cross figurieren alle am Montag im Programm.

Schliessen 00:27 Video Kurz-Zusammenfassung Frauen-Achtelfinal mit Marx Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden. 02:06 Video Marx: «Der Start war sehr gut» Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Triathlon: Auch Westermann fällt aus

Das Schweizer Triathlon-Team an den Olympischen Spielen in Paris muss einen weiteren Wechsel vornehmen. Sylvain Fridelance übernimmt den Platz von Simon Westermann im Mixed-Staffelrennen vom Montag. Westermann, der nicht in der Seine getestet hatte, muss wegen eines Magen-Darm-Infekts auf seine Teilnahme verzichten. Der 26-jährige Zürcher war erst gestern als Ersatz von Adrien Briffod nominiert worden, der seinerseits an Magenproblemen leidet und für das Rennen forfait geben musste. Fridelance wird mit Julie Derron, Cathia Schär und Max Studer das Schweizer Quartett bilden. Wegen der Erkrankung der Athletin Claire Michel geht derweil das belgische Mixed-Team im Triathlon gar nicht an den Start.