Legende: Nach dem ersten Tag auf Kurs Morgane Métraux. Keystone / GEORGE WALKER IV

Nach der ersten von vier Runden liegt Morgane Métraux im olympischen Golfturnier auf dem geteilten 3. Zwischenrang. Auch Albane Valenzuela ist nach dem ersten Tag auf Kurs.

Sportkletterer Sascha Lehmann ist an den Olympischen Spielen in Paris im Lead-Halbfinal ausgeschieden.

Golf: Métraux und Valenzuela starten gut

Mit leisen Hoffnungen auf eine Medaille sind Morgane Métraux und Albane Valenzuela in das olympische Golfturnier gestartet. Und nach der ersten Runde auf der Anlage Golf National im Südwesten von Paris müssen diese Hoffnungen mindestens nicht kleiner werden. Morgane Métraux steht bei ihrer Premiere unter den olympischen Ringen nach den ersten 18 Loch bei 70 Schlägen und damit zwei unter Par auf dem geteilten 3. Rang. Insgesamt viermal gelang der 27-Jährigen ein Birdie. Zweimal benötigte sie jedoch auch einen Zusatzschlag (Bogey).

Albane Valenzuela war auf ihrer Runde nach zwei Birdies phasenweise auf Rang 3 klassiert. Am 12. und 13. Loch büsste die Genferin jedoch insgesamt drei Schläge ein. Valenzuela, die in Tokio vor drei Jahren Rang 18 und 2016 in Rio de Janeiro Rang 21 belegt hatte, konnte das Defizit jedoch postwendend wieder wettmachen und die Par-Runde abschliessen. Sie liegt auf dem geteilten 12. Platz.

Klettern: Lehmann verpasst Final

Sascha Lehmanns Olympia-Reise dauerte nach dem missglückten Boulder-Halbfinal am Montag, den er auf Rang 16 unter 20 Teilnehmern abgeschlossen hatte, am Mittwoch nur noch knapp 2 Minuten. Im Lead, dem 2. Teil der Qualifikation, erwischte der Berner Sportkletterer früh einen Griff nicht. So holte er nur 12,1 von 100 möglichen Punkten und wurde Gesamt-17., womit die Final-Qualifikation der besten Acht deutlich verpasst wurde. Den stärksten Eindruck hinterliess der Japaner Sorato Anraku mit insgesamt 137 Punkten. Der Final der Kombination aus Bouldern und Lead steigt am Freitag ab 10:15 Uhr.