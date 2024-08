Alexandre Dällenbach qualifiziert sich als 2. seines Halbfinals souverän für die Endausmarchung im Modernen Fünfkampf.

Moderner Fünfkampf: Dällenbach kämpft um die Medaillen

Alexandre Dällenbach hat sich im Modernen Fünfkampf auf überzeugende Art für den Final der besten 18 Athleten qualifiziert. Mit einem Total von 1510 Punkten klassierte sich der auf La Réunion lebende Schweizer in seinem Halbfinal auf dem 2. Rang. Im Final beginnt der Wettkampf allerdings wieder bei null.

Dällenbach zeigte am Freitag einen rundum geglückten Wettkampf. Im Reiten und im Schwimmen holte er die höchste Punktzahl in seinem Halbfinal. Im abschliessenden Laser-Run mit Handicap-Start verteidigte er Position 2 trotz kleineren Schwierigkeiten im Schiessen problemlos. Der Final am Samstag beginnt mit Reiten um 17:30 Uhr. Der entscheidende Laser-Run ist auf 19:10 Uhr terminiert. In dieser Sportart gab es noch überhaupt nie eine Schweizer Medaille zu bejubeln. In Paris ist letztmals die Disziplin Reiten ein Bestandteil des Wettkampfs.