Sportkletterer Sascha Lehmann ist an den Olympischen Spielen in Paris im Lead-Halbfinal ausgeschieden.

Klettern: Lehmann verpasst Final

Sascha Lehmanns Olympia-Reise dauerte nach dem missglückten Boulder-Halbfinal am Montag, den er auf Rang 16 unter 20 Teilnehmern abgeschlossen hatte, am Mittwoch nur noch knapp 2 Minuten. Im Lead, dem 2. Teil der Qualifikation, erwischte der Berner Sportkletterer früh einen Griff nicht. So holte er nur 12,1 von 100 möglichen Punkten, womit die Final-Qualifikation der besten Acht deutlich verpasst wurde. Der Final der Kombination aus Bouldern und Lead steigt am Freitag ab 10:15 Uhr.