Legende: Licht und Schatten Christoph Dürr startete gut in den Wettkampf, doch das Stehendschiessen warf ihn weit zurück. Keystone/MANISH SWARUP

Sportschütze Christoph Dürr bleibt im Dreistellungskampf in der Qualifikation hängen.

Sportschiessen: Dürr fällt stehend zurück

Für den Gewehrschützen Christoph Dürr hat es in der Qualifikation des Kleinkaliber-Dreistellungskampfs über 50 m eine grosse Enttäuschung abgesetzt. Der 28-jährige St. Galler totalisierte nur 586 Punkte, was lediglich zum 22. Platz reichte. Für den Vorstoss in den Final der Top 8 wären 590 Punkte nötig gewesen. Der letztjährige WM-Fünfte Dürr lag nach dem Kniendschiessen (196 Punkte) und dem Liegendanschlag, wo er mit 200 Punkten das Maximum erzielte, auf Kurs. Doch in der stehenden Position unterliefen ihm einige Fehlschüsse. Mit enttäuschenden 190 Zählern in dieser Sparte fiel Dürr aus den Top 8. Bester in der Qualifikation war der Chinese Liu Yukun mit dem olympischen Rekord von 594 Punkten.