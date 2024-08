Bahnradfahrer Alex Vogel wird im Omnium Elfter. Olympiagold geht an Benjamin Thomas (FRA).

Im Modernen Fünfkampf startet Alexandre Dällenbach stark in den Wettbewerb.

Bahnrad: Vogel verpasst Diplom

Alex Vogel hat das Omnium-Rennen auf dem 11. Platz abgeschlossen (62 Punkte). Der Thurgauer startete im Scratch solide, ehe er im Temporennen – der zweiten der vier Disziplinen des Mehrkampf-Formats – mit Rang 4 aufhorchen liess. Im Ausscheidungsfahren fiel er dann allerdings zurück, im abschliessenden Punktefahren konnte er sich nicht mehr verbessern. Im Vélodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines krönte sich unter dem tobenden Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer Benjamin Thomas zum Olympiasieger. Der zweifache Weltmeister aus Frankreich siegte mit 164 Punkten vor dem Portugiesen Iuri Leitao (153 Punkte) und dem Belgier Fabio van den Bossche (131 Punkte).

Moderner Fünfkampf: Dällenbach überrascht

Alexandre Dällenbach ist der Auftakt in den Modernen Fünfkampf optimal geglückt. Der in La Réunion lebende Schweizer ist bei seinem Olympia-Debüt auf Zwischenrang 5 klassiert. Die Platzierungsrunde im Fechten schloss er mit 230 Punkten (21 Siege/14 Niederlagen) ab. In Führung liegt der Ukrainer Oleksandr Tovkai mit 245 Punkten (24 Siegen/11 Niederlagen) vor dem punktgleichen Ägypter Ahmed Elgendy. Diese Punkte aus den Runden, in denen jeder gegen jeden antrat, werden im weiteren Verlauf des Wettbewerbs berücksichtigt. Die Nidwaldnerin Anna Jurt belegt mit 210 Punkten den 17. Zwischenrang (17 Siege/18 Niederlagen). Bei den Frauen führt die Französin Elodie Clouvel mit 260 Zählern (27 Siege/8 Niederlagen). Weiter geht es am Freitag im Schlossgarten von Versailles. Der Moderne Fünfkampf besteht neben Fechten aus Schwimmen, Reiten mit zugelosten Pferden und dem Laser-Run (Schiessen und Laufen).