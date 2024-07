Legende: Matchwinner kurz vor Spielende LeBron James erzielt gegen den Südsudan 8 Sekunden vor Schluss die Entscheidung. imago images/ABACAPRESS

Das mit Superstars gespickte US-Team setzte sich in London gegen Aussenseiter Südsudan knapp mit 101:100 durch. Der 39-jährige LeBron James sorgte acht Sekunden vor Spielende für den vierten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel.

Nach dem deutlichen Rückstand zur Halbzeit (44:58) hatten die Amerikaner aufgedreht und waren nach einem 18-Punkte-Lauf zum zwischenzeitlichen 83:76 scheinbar komfortabel in Führung gegangen. Doch der Aussenseiter gab sich nicht geschlagen und verpasste die Sensation nur um wenige Sekunden.

In Paris erneut gegen den Südsudan

«Das war eine gute Erfahrung für uns, eine Erinnerung daran, dass wir gegen Teams antreten, für die es das grösste Erlebnis ist. Wir müssen davon ausgehen, dass alle gegen uns so spielen werden», sagte US-Coach Steve Kerr.

Die USA treffen an den Olympischen Spielen in Paris in der Gruppe C auf Serbien (28. Juli), den Südsudan (31. Juli) und Puerto Rico (3. August).