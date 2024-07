Per E-Mail teilen

Legende: Wird nicht um olympisches Edelmetall kämpfen Tadej Pogacar. Keystone/EPA/PAPON BERNARD/POOL

Die Olympischen Spiele in Paris werden ohne Tadej Pogacar über die Bühne gehen. Dies wurde überraschend einen Tag nach dessen Triumphfahrt im abschliessenden Einzelzeitfahren der 111. Tour de France bekannt. Das slowenische Olympia-Team erläuterte: «Leider wird Tadej nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von extremer Ermüdung abgesagt hat. Er wird durch seinen Mannschaftskameraden Domen Novak ersetzt. Wir wünschen Domen alles Gute.»

Pogacar wäre Topfavorit gewesen

In Tokio hatte Pogacar 2021 im olympischen Strassenrennen Bronze gewonnen. In Paris hätte er – spätestens nach der Absage im Juni von Tour-Hauptkonkurrent Jonas Vingegaard – zu den Topfavoriten auf Gold gezählt. Nach dem seltenen Double aus Giro und Tour de France wäre ein unfassbarer Titel-Hattrick also durchaus denkbar gewesen.

Neben Nowak nominierte Slowenien Jan Tratnik, Luka Mezgec und Matej Mohoric. Primoz Roglic, der bei der Tour nach einem Sturz verletzt aufgeben musste, hatte seine Teilnahme bereits zuvor abgesagt.