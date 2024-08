Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Novak Djokovic gewinnt den Olympia-Final im Tennis gegen Carlos Alcaraz mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Die beiden Kontrahenten liefern sich auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris einen Spektakelmatch, der erst nach 2:50 Stunden entschieden wird.

Djokovic komplettiert damit als erst 5. Spieler den Karriere-Golden-Slam.

24 Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic in seiner grossartigen Karriere gewonnen. Doch als der Serbe mit einer wuchtigen Vorhand den letzten Punkt im Olympia-Final gegen Carlos Alcaraz für sich entschieden hatte, konnte der 37-Jährige die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ein Schlussbild, das zeigt, wie sehr Djokovic diese Goldmedaille gewollt hatte.

04:58 Video Die Live-Highlights der Partie Djokovic - Alcaraz Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 58 Sekunden.

Mit Olympiagold schloss der vorher schon erfolgreichste Spieler der Tennis-Geschichte die letzte (kleine) Lücke in seinem Palmarès und gewann en passant seinen 1. Titel im Jahr 2024:

Mehr als die 24 Grand-Slam-Titel von Djokovic hat niemand gewonnen.

428 Wochen lag der 37-Jährige schon an der Spitze der Tennis-Weltrangliste – länger als jeder andere.

Auch jedes der aktuell 9 ATP-1000-Turniere hat er im Minimum zweimal gewonnen.

Legende: Holte für Serbien doch noch das ersehnte Tennis-Gold Novak Djokovic. EPA/CAROLINE BLUMBERG

Wie Graf, Agassi, Williams und Nadal

Dank seiner Goldmedaille aus Paris schliesst Djokovic in einen (weiteren) elitären Zirkel auf. Den Karriere-Golden-Slam aus allen Major-Titeln und Olympiagold im Einzel hatten vor ihm erst Steffi Graf, Andre Agassi, Serena Williams und Rafael Nadal geschafft. Die Deutsche Graf hat als einzige alle Titel im selben Jahr (1988) gewonnen. Im 5. Olympia-Anlauf glückte dem Serben das angestrebte Ziel. 2008 in Peking hatte er im Einzel immerhin Bronze gewonnen.

Auf dem ausverkauften Court Philippe-Chatrier in Paris trugen sowohl Djokovic als auch sein Kontrahent Alcaraz zu einem Tennis-Fest bei. Während 2:50 Stunden schlug sich das Duo die Bälle nur so um die Ohren. Als der Spanier im 2. Satz beim Stand von 4:4 den ersten spektakulären Punkt für sich entschieden hatte, entledigte sich Djokovic seiner Kappe – es sollte der Startschuss zu einer letzten entscheidenden Steigerung beim Serben sein.

Schliessen 00:31 Video Alcaraz verteidigt sich perfekt, Djokovic verschlägt den Smash Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden. 00:52 Video Auch im 2. Satz: Tennis wie vom anderen Stern Aus Paris 2024 Clips vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Spektakel von A-Z

Zwar gelang ihm auch in der Folge kein Break – wie übrigens im ganzen Spiel nicht –, doch im Tiebreak liess Djokovic seinem 16 Jahre jüngeren Gegner keine Chance. Nur noch 2 Punkte gestand Djokovic Alcaraz zu und brach danach in Tränen aus.

Schon der 1. Satz hatte grosses Tennis geboten. Mehr als 90 Minuten dauerte das Spektakel im 1. Durchgang, in welchem Djokovic in der Kurzentscheidung das bessere Ende für sich behielt. Zu 13 Breakbällen war das Duo gekommen, ausgenutzt wurde keiner. Meist jedoch nicht wegen eines Eigenfehlers, sondern weil der Gegner einen Gewinnschlag anbringen konnte.

Im 2. Durchgang zog Djokovic das Momentum mehr und mehr auf seine Seite. Alcaraz wehrte sich nach Kräften, konnte am Ende den totalen Erfolg des Serben aber nicht verhindern. Der 21-Jährige verpasste es nach den Titeln an den French Open und in Wimbledon, seinen perfekten Sommer noch weiter zu vergolden.