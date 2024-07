Ruderin Aurelia-Maxima Janzen steht bei den Olympischen Spielen in Paris im Skiff im Halbfinal. Ihren Viertelfinal meistert sie ohne Probleme.

Die 20-Jährige zeigt ihr bestes Rennen der Saison und realisiert gar die fünftschnellste Zeit aller 24 Athletinnen.

Am späteren Morgen bestreitet der Schweizer Vierer ohne mit Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch seinen Hoffnungslauf.

Nach ihrem 2. Platz im Vorlauf hat Aurelia-Maxima Janzen auch in den Viertelfinals vollauf überzeugt. Die 20-Jährige schaffte im Ruder-Becken in Vaires-sur-Marne in ihrem Heat die geforderte Klassierung in den Top 3 ohne Probleme und klassierte sich hinter der überlegenen Tokio-Olympiasiegerin Emma Twigg (NZL) auf Rang 2.

Gleich zu Beginn setzten sich Twigg, Janzen und die Serbin Jovana Arsic vom Rest des Feldes ab. Während Arsic auf den letzten 500 m komplett einbrach und sich von der Spanierin Virginia Diaz Rivas und von Diana Dymtschenko (ARZ) überholen lassen musste, zog Janzen ihr Ding durch.

Die jüngste aller Olympia-Skifferinnen kam in 7:31,12 Minuten ins Ziel. Dies ist die fünftbeste Zeit aller Viertelfinalistinnen, womit Janzen im Halbfinal vom Donnerstagmorgen sogar von der A-Final-Quali träumen darf.