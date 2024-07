Nächste Absage eines Topstars für Olympia in Paris: Jannik Sinner kann nicht am Tennisturnier teilnehmen.

Jannik Sinner verpasst die Olympischen Spiele in Paris, wie er am Mittwoch bekanntgab. Die Weltnummer 1 der Tennis-Weltrangliste leidet an einer Mandelentzündung. Die Ärzte hätten ihm von einer Teilnahme strikt abgeraten. Sinner hatte seine Anreise nach Frankreich zuletzt hinausgeschoben. Nun, einen Tag vor der Auslosung am Donnerstag, gab der 22-jährige Südtiroler Forfait für die Sommerspiele.

Die Olympischen Spiele waren eines meiner Hauptziele für diese Saison.

«Nach einer guten Trainingswoche auf Sand begann ich mich unwohl zu fühlen. Ich habe mich ein paar Tage lang ausgeruht, und bei einem Besuch stellte der Arzt eine Mandelentzündung fest und riet mir dringend davon ab, zu spielen», schrieb Sinner auf Instagram. Dass er die Spiele verpasse, sei eine grosse Enttäuschung, «denn sie waren eines meiner Hauptziele für diese Saison. Ich habe mich auf die Ehre gefreut, mein Land bei diesem sehr wichtigen Ereignis zu vertreten.»

Auch Rune muss passen

Ebenfalls am Mittwoch gab Holger Rune (ATP 16) seine Olympia-Absenz bekannt. Der Däne verpasst die Sommerspiele wegen einer Handgelenksverletzung. «Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen kann», teilte der 21-Jährige auf Social Media mit. «Ich habe sowohl in der Sand- als auch in der Rasensaison mit Schmerzen im Handgelenk gespielt, daher muss ich die medizinischen Empfehlungen ernst nehmen.»

Zuvor hatte mit Hubert Hurkacz bereits die Weltnummer 7 Forfait erklären müssen. Der Pole hatte sich nicht rechtzeitig von einer Knieverletzung erholt. Im Mixed hätte er gemeinsam mit Iga Swiatek zu den Medaillenfavoriten gezählt. Ausserdem fehlen der Russe Andrej Rublew sowie Ben Shelton und Frances Tiafoe aus den USA.