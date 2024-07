Julie Derrons Leistung im Olympia-Triathlon war sensationell – oder wie sie es ausdrückte «ziemlich unglaublich». Sie gewann ein Rennen in Malaysia im Februar und eines in China im April. In der Weltrangliste belegt Derron Platz 10, in der wichtigen World-Series-Wertung bloss Platz 28.

Oje, ich schlucke mega viel Wasser.

Doch Derron stellte schon vor drei Jahren mit dem Titelgewinn an den Europameisterschaften unter Beweis, dass sie am Tag X bereit sein kann. «Es ist 2-3 Wochen her, da habe ich meinem Trainer gesagt, dass ich das Gefühl in mir habe, dass ich eine Medaille gewinnen könnte. Dass es geklappt hat, kann ich aber noch nicht so richtig glauben», so Derron.

Keine Gedanken an Seine-Wasser verschwendet

An diesem 31. Juli hat alles zusammengepasst. «Es war das ziemlich perfekte Rennen», befand dann auch Derron. «Ich weiss nicht, was mich im Laufen geritten hat», so die Zürcherin, lange sei niemand an ihr vorbeigekommen. Sie habe alles gegeben, auch mit dem Risiko, «dass es mich verbläst».

01:16 Video Derron erreicht hinter Lokalmatadorin Beaugrand als Zweite das Ziel Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Die Diskussionen rund um die Wasserqualität in der Seine hätten sie dabei nicht gestört. «Es brauchte keine Überwindung, ins Wasser zu springen. Man fokussiert sich auf den Wettkampf», so die 27-Jährige. Einmal habe sie dann aber schon während des Wettkampfs gedacht: «Oje, ich schlucke mega viel Wasser.»

Es steht noch der Mixed-Team-Wettkampf an

Weil die Medaille auch für sie überraschend kommt, weiss Derron auch noch nicht, wie sie den Olympia-Coup feiern wird. Ausserdem steht in 6 Tagen auch noch der Mixed-Team-Event auf dem Programm. Doch Derron ist sich sicher, dass noch auf das Edelmetall angestossen wird: «Ich weiss noch nicht wann und wie, aber es wird definitiv noch gefeiert.»