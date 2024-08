Noè Ponti verpasst im Olympia-Final über 100 m Schemtterling eine Medaille knapp.

Der Tessiner wird in 50,55 Sekunden Vierter, zu Bronze fehlen ihm 0,10 Sekunden.

Gold sichert sich der ungarische Favorit Kristof Milak.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille über 100 m Schmetterling an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio geht Noè Ponti drei Jahre später in Paris leer aus. Nach verhaltenen ersten 50 Metern und Rang 6 bei der Wende drehte der Tessiner in Paris auf und lag wenige Meter vor dem Ziel auf dem 3. Platz. Doch ein zu langer letzter Zug brachte ihn schliesslich um die Medaille.

Mit einer Zeit von 50,55 Sekunden blieb Ponti deutlich über seinem Schweizer Rekord von 50,16 Sekunden. Dennoch hätte es fast für eine Medaille gereicht. Der Rückstand auf Platz 3 betrug nur gerade 0,10 Sekunden.

Gold sicherte sich Kristof Milak. Der ungarische Topfavorit setzte sich in 49,90 Sekunden vor den beiden Kanadiern Josh Liendo (49,99) und Ilya Kharun (50,45) durch.