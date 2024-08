Noè Ponti verpasst im Olympia-Final über 100 m Schmetterling eine Medaille knapp.

Der Tessiner wird in 50,55 Sekunden Vierter, zu Bronze fehlen ihm 0,10 Sekunden.

Gold sichert sich der ungarische Favorit Kristof Milak.

Am vorletzten Schwimm-Tag in Paris sorgen vor allem die US-Schwimmerinnen und -Schwimmer für Furore.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille über 100 m Schmetterling an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio wollte Noè Ponti drei Jahre später in Paris nachdoppeln. Dem 23-Jährigen bot sich am Samstagabend in der La Défense Arena die Möglichkeit, als erster Schweizer Schwimmer überhaupt zum zweiten Mal den Sprung auf das Olympia-Podest zu schaffen. Selbst die Goldmedaille schien in seiner Paradedisziplin im Bereich des Möglichen.

Im Gegensatz zu den Sommerspielen in Tokio ging Ponti dieses Mal aber leer aus. Nach verhaltenen ersten 50 Metern und Rang 6 bei der Wende drehte er auf und lag wenige Meter vor dem Ziel auf dem 3. Platz. Doch ein zu langer letzter Zug brachte ihn schliesslich um die Medaille. Am Ende fehlten dem Schweizer 0,10 Sekunden zu Platz 3.

Deutlich über eigenem Schweizer Rekord

Vor Ponti klassierten sich der ungarische Olympiasieger und Topfavorit Kristof Milak und die beiden Kanadier Josh Liendo und Ilya Kharun. Während Milak und Liendo wohl auch bei einem perfekten Rennen des Tessiners ausser Reichweite gewesen wären, war Kharun mit seinen 50,45 Sekunden in Schlagdistanz. Mit 50,55 Sekunden blieb Ponti deutlich über seinem Schweizer Rekord (50,16), den er im April an den Schweizer Meisterschaften in Uster geschwommen war.

Leider fehlt die Medaille. Aber ich bin nicht enttäuscht.

Ponti blieb nach der knapp verpassten Medaille positiv: «Man kann nicht von einem Scheitern reden», befand er im Interview. «Der 4. Platz ist nie ein schöner Rang. Ich habe aber alles gegeben und bin in jedem Rennen besser geworden. Ich hatte eine Medaille angestrebt, nun bin ich Vierter der Welt.»

Er sei an den Olympischen Spielen Vierter geworden, machte Ponti danach noch einmal klar. «Das können nur wenige Leute von sich behaupten.» Zusammen mit dem 5. Platz über die 200 m Schmetterling sei das eine schöne Bilanz. «Leider fehlt die Medaille. Aber ich bin nicht enttäuscht», versicherte er.