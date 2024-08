158’000 Personen sehen im Durchschnitt das Liveprogramm zu den Olympischen Spielen in Paris auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 31,9 Prozent und einem Bestwert für olympische Sommerspiele. Die Sportinhalte im SRF-Onlineangebot verzeichnen derweil über 24 Millionen Visits.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Olympischen Spiele in Paris lockten zwischen dem 26. Juli und 11. August 2024 viel Publikum vor die Bildschirme: Im Durchschnitt über alle 17 Sendetage sahen 158’000 Menschen aus der Deutschschweiz das rund 230-stündige Liveprogramm auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 31,9 Prozent.

Damit erzielte SRF die höchsten Olympia-Einschaltquoten seit 2014 (siehe untenstehende Übersichtstabelle). Gegenüber den letzten Sommerspielen 2021 in Tokio/JPN hat sich das Durchschnittsrating mehr als verdreifacht. Insgesamt erreichte SRF mit dem linearen Olympiaprogramm 2,7 Millionen Personen in der Deutschschweiz.

100-Meter-Final der Männer lockt am meisten Publikum an

Der zuschauerstärkste Tag war der Sonntag, 4. August 2024, als mit dem 100-Meter-Final der Männer einer der Höhepunkte der Olympischen Spiele stattfand. Den Sieg von Noah Lyles/USA verfolgten in der Spitze 624’000 Menschen, was einem Marktanteil von 49,5 Prozent entspricht. Im Durchschnitt über die gesamte knapp 14-stündige Olympiaübertragung waren 245’000 Personen zugeschaltet (Marktanteil 38,8 Prozent).

Hohe Einschaltquoten erzielten zudem der Beachvolleyball-Viertelfinal der Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré gegen das australische Duo Mariafe Artacho / Taliqua Clancy (Rating 536’000), die Eröffnungsfeier (Rating 442’000) sowie die Abendsessions in der Leichtathletik am 6. und 7. August 2024. Die Medaillenkämpfe im Weitsprung der Männer mit Simon Ehammer und Stabhochsprung der Frauen mit Angelica Moser lockten 489’000 respektive 486’000 Menschen vor die Bildschirme.

Neuer Olympia-Höchstwert für SRF-Onlineangebot

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App konnten die Olympischen Spiele mittels insgesamt neun Livestreams verfolgt werden, die neben dem TV-Programm von SRF, RTS und RSI zusätzliche Wettkämpfe zeigten. Im Verlauf der 17 Olympiatage erzielten die Livestreams mindestens 14,3 Millionen Starts* – deutlich mehr als während der letzten Olympischen Spiele 2022 in Peking (7,5 Mio.) und 2021 in Tokio (10 Mio.).

Insgesamt erreichten die Sportinhalte im SRF-Onlineangebot mit Livestreams, News, Resultatübersichten, Reaktionen, Analysen und Hintergrundberichten über 24 Millionen Visits. Auch hier erreichten die Zugriffe gegenüber Peking (20 Mio.), Tokio (17 Mio.) und auch Pyeongchang 2018 (13,3 Mio.) neue Sphären. Der zugriffsstärkste Tag war ebenfalls der 4. August 2024 mit 1,9 Millionen Visits.

Grosses Interesse beim jüngeren Publikum

«Die überragenden Zugriffszahlen der Onlineplattformen und neun Livestreams verdeutlichen, dass das SRF-Angebot zu den Olympischen Spielen vom Publikum ausserordentlich geschätzt wird. Die Zuschauerzahlen im TV erreichen gleichzeitig einen Höchstwert für Sommerspiele. Dabei ist insbesondere der hohe Marktanteil von 43,5 Prozent bei den jüngeren Zielgruppen unter 30 Jahren sehr erfreulich», bilanziert Roland Mägerle, Leiter SRF Sport.

Übersicht Kennzahlen Olympische Spiele seit Messumstellung 2013**

Austragung Nettoreichweite Ø-Rating Marktanteil Sendezeit Sommerspiele Paris 2024 2,7 Mio. 158'000 31,9 Prozent 230 Stunden Winterspiele Peking 2022 2,1 Mio. 76'000 23,2 Prozent 281 Stunden Sommerspiele Tokio 2021 2,0 Mio. 68'000 22,9 Prozent 307 Stunden Winterspiele Pyeongchang 2018 2,5 Mio. 87'000 23,7 Prozent 308 Stunden Sommerspiele Rio 2016 2,8 Mio. 100'000 24,5 Prozent 373 Stunden Winterspiele Sotschi 2014 3,2 Mio. 171'000 27,1 Prozent 292 Stunden

Nach Olympia ist vor den Paralympics

17 Tage nach den Olympischen Spielen in Paris starten an selber Stätte die Paralympics 2024. SRF berichtet im Tagesprogramm mit regelmässigen Liveschaltungen vom weltgrössten Event für Para-Athletinnen und -Athleten. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung und internationale Highlights sind, wenn immer möglich, im TV zu sehen und werden von Beat Sprecher, Stefan Hofmänner und SRF-Parasport-Experte Christoph Kunz begleitet. Täglich ab 18.45 Uhr begrüssen Jahn Graf und Olivier Borer in «Para-Graf live» Gäste aus Sport, Politik und Unterhaltung. Auch während der Sendung gibt es regelmässig Liveschaltungen zu Wettkämpfen nach Paris.

Quellen:

Mediapulse TV Data (Instar Analytics), DS, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 26.07.2024 – 11.08.2024, Olympische Spiele Paris, Rt-T / MA-% / Coverage-T & Coverage-% (15 Minuten, kons), alle Plattformen, Overnight, vorläufige Daten ab 09.08.2024

Übersicht Kennzahlen Olympische Spiele seit 2013: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), DS, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 2013 – 2024, Olympische Spiele in [Paris, Beijing, Tokyo, Pyeongchang, Rio, Sotschi], Rt-T / MA-% / Coverage-T (15 Minuten, kons) / Dauer in Stunden, alle Plattformen, Overnight, vorläufige Daten ab 09.08.2024 für Paris.

Eigenplattformen SRF Online (Mapp), Nutzung in CH, 26.07.2024 – 11.08.2024, Livestream Starts (Media Views in Live- und Resultatecenter und Play SRF) & Visits (cg6 = “Sport” OR mg22=”*Sport*” OR mg8=”*Sport*” OR mediaID=”*swisstxt*”), Eigenplattformen SRF

*Unterschätzte Nutzung auf der Website aufgrund von Messfehlern.

**Aufgrund der Einführung einer neuen TV-Währung durch die Mediapulse AG Anfang 2013 sind keine Vergleiche mit London 2012 und früheren Olympischen Spielen möglich. Zudem ist die Vergleichbarkeit der Daten aufgrund der Hybridisierung des TV-Panels ab dem 01.07.2022 generell eingeschränkt.