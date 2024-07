Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zahlreich vertreten in Paris Sicherheitskräfte sperren eine Strasse. Imago/Abacapress

Die Seine gibt sich kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitagabend wenig gastfreundlich. Exemplarisch dafür ist der Ausschnitt um den Pariser Hausfluss herum auf Google Maps gesprenkelt mit roten Schildern.

Legende: Google Maps

Auf gut Deutsch: Es geht gar nichts in diesem Bereich. Alle berühmten Venues entlang der Seine – die Place de la Concorde, der Grand Palais oder das Stade Tour Eiffel – sind doppelt abgesperrt. Das Sicherheitsaufgebot ist mit insgesamt 45'000 Polizeikräften und 15'000 Soldaten riesig.

Auf die Spielstätten selber gelangen neben den Sicherheitskräften nur ein paar handverlesene Funktionäre und die Sportler. Akkreditierte Journalisten, Inhaber von Spiele-Tickets und Anwohnerinnen dürfen zwar noch in einen erlauchten Zirkel um die diversen Venues herum eintreten und können sich so freier bewegen, doch weiter geht es nicht.

1 / 4 Legende: (Fast) kein Durchkommen Auf die Place de la Concorde (u.a. mit den Breaking- und Skateboard-Events) darf nur ausgewähltes Personal. SRF/Tobias Wüst 2 / 4 Legende: Esplanade des Invalides (mit Bogenschiessen) Einen Blick zu erhaschen, ist schwierig. Keystone/Anthony Anex 3 / 4 Legende: Abgeschirmt Der Grand Palais, wo die Fecht- und Taekwondo-Bewerbe stattfinden. SRF/Tobias Wüst 4 / 4 Legende: Hohes Sicherheitsaufgebot Gendarmerie und Polizei patrouillieren um die Place de la Concorde. Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Wobei: Wie weit wer kommt, scheint in Paris aktuell auch etwas Auslegungssache zu sein. So passierte ich am Donnerstag mit meiner Akkreditierung fünf Kontrollen, aus der fünf verschiedene Situationen hervorgingen:

Meine Akkreditierung wird angeschaut und ich werde durchgenickt. Ich muss meine Identitätskarte zusätzlich vorweisen, dann klappt es. Meine Akkreditierung wird gescannt, es leuchtet rot auf und funktioniert nicht – ich werde trotzdem reingelassen. Beim nächsten Durchgang – in einen kurzen Teil der Rue François 1er Richtung Seine – motzt der Scanner wieder. Diesmal werde ich abgewiesen, kann aber eine Querstrasse weiter ohne Kontrolle ans Flussufer. Die Polizisten fragen leicht grimmig nach meiner Nationalität. Auf meine «Schweizer»-Antwort hin lachen sie und winken mich durch.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei.