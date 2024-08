Weniger als 14 Stunden waren seit dem Olympia-Final über 100 m vergangen, da musste Mujinga Kambundji schon wieder in den Startblöcken stehen. Und die 32-Jährige lieferte das ab, was gefordert war: Im 2. Vorlauf über 200 m lief Kambundji hinter Gabrielle Thomas (USA) – in 22,20 Sekunden die Schnellste aller Gestarteten – und Niesha Burgher (JAM) auf dem 3. Platz ein, mit winzigen 3 Hundertsteln Reserve auf die Kanadierin Jacqueline Madogo.

«Ich habe mich vor einem Wettkampf noch nie so müde gefühlt», verriet Kambundji danach in der Mixed Zone. Nach dem Final über 100 m, den sie auf dem hervorragenden 6. Platz abgeschlossen hatte, sei sie erst spät ins Bett gekommen, so richtig Ruhe habe sie aber nicht finden können. Das Motto für die nächsten Stunden ist deshalb klar: «Jetzt habe ich Zeit, mich zu erholen. Ich werde viel schlafen und ein wenig Physio machen.»

Zuversichtlich stimmte die Europameisterin aber die Tatsache, dass es trotz kurzer Vorbereitungszeit in 22,75 Sekunden gereicht hat: «Ich hatte auf Platz 2 gehofft und wollte mit möglichst wenig Aufwand eine gute Platzierung und eine gute Zeit laufen. Das war aber alles, was heute drinlag. Es ist voll ok, mal mit einem weniger guten Vorlauf einzusteigen.» Schon oft hat Kambundji nach einem schwächeren Einstieg in einen Wettkampf den Tritt noch gefunden.

Jackson auch über 200 m nicht am Start

Weniger gut lief es Léonie Pointet. Die zweite Schweizerin im Feld klassierte sich in ihrem Vorlauf in 23,42 Sekunden auf dem 6. Platz. Der 23-Jährigen fehlten 63 Hundertstel auf Rang 3. Am Montag hat sie in der Repechage eine zweite Chance, sich doch noch für die Halbfinals zu qualifizieren.

Derweil lichtete sich das Feld über die 200 m am Sonntag noch einmal. Nachdem mit dem Verzicht von Marie-Josée Ta Lou-Smith gerechnet worden war, da sie sich im Final über 100 m verletzt hatte, folgte der Paukenschlag kurz vor Beginn der Vorläufe: Mit Shericka Jackson zog sich die Nummer 1 der Weltrangliste kurzfristig zurück. Die Jamaikanerin, im letzten Jahr in 21,41 Sekunden Weltmeisterin, hatte wegen einer vor einem Monat erlittenen Wadenverletzung bereits auf die 100 m verzichten müssen.