Zum Start der 33. Sommerspiele in Paris löchern wir Sie mit 5 Fragen – und fühlen so den Puls bei unseren Userinnen und Usern in Sachen Medaillen-Prognose.

Wir stellen die Fragen – Sie liefern die Antworten.

Welche Nation wird in Paris tonangebend sein? Wie schneidet die Schweiz ab – auch im Vergleich zum Medaillenregen bei Tokio 2020? Wen von der 128-köpfigen hiesigen Delegation haben Sie zuoberst auf der Rechnung? Wozu sind die Schweizer Leichtathletik-Asse fähig? Und welcher internationale Star wird zum Gesicht von Paris 2024?

Verlassen Sie sich bei unserer 5-teiligen Umfrage rund um die Olympischen Spiele unbedingt auf Ihr Bauchgefühl und geben Sie Ihre Meinung ab. Und dies wollen wir von Ihnen im Detail wissen:

1. Zum Grosskampf im Medaillenspiegel

Seit 1996 und Atlanta ging bei den letzten 7 Sommerspielen der Sieg im Nationenranking nur einmal nicht an die USA: 2008 gewann China das «Heimspiel» von Peking. Zuletzt in Tokio räumten die Amerikaner und Amerikanerinnern mit total 39-mal Gold, 41-mal Silber und 33-mal Bronze erneut im grossen Stil ab – China (total 89 Medaillen) und Japan (58) blieben die weiteren Top-Plätze. Bleibt die US-Dominanz bestehen, oder wer könnte diese durchbrechen?

Wer sichert sich in Paris Rang 1 im Medaillenspiegel? China China % Deutschland Deutschland % Frankreich Frankreich % Grossbritannien Grossbritannien % Japan Japan % Schweiz Schweiz % USA USA % Eine andere Nation Eine andere Nation % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

2. Zur Schweizer Jagd nach Podestplätzen

Mit der Ausbeute von 13 Medaillen bei Olympia 2020 in Tokio hat die Schweizer Delegation überdurchschnittlich vorgelegt. Man rangierte damit als Nummer 24 deutlich vor vergleichbaren Nationen wie Tschechien, Dänemark (beide 11), Schweden (9), Norwegen, Kroatien (beide 8), Belgien oder Österreich (beide 7).

Legende: Missionschef Ralph Stöckli Teilen Sie seine Vorgabe? Oder aber sehen Sie mehr bzw. weniger Medaillen-Potenzial? Keystone/Michael Buholzer

Ralph Stöckli, der Schweizer Chef de Mission, bleibt Realist und will sich darum nicht an dem Glanzresultat von vor 3 Jahren orientieren. Lieber nimmt er das Abschneiden von Rio 2016 – 3-mal Gold, 2-mal Silber, 2-mal Bronze sowie 18 Diplome – zum Massstab. Bei seiner eher zurückhaltenden Prognose sagt der Verantwortliche: «Im Durchschnitt der letzten Sommerspiele seit 1972 hat die Schweiz 5 Medaillen gewonnen und nie eine zweistellige Zahl erreicht.» Und was sagen Sie?

Wie viele Medaillen gewinnt die Schweizer Delegation? 14 oder mehr 14 oder mehr % 10 bis 13 10 bis 13 % 7 bis 9 7 bis 9 % 4 bis 6 4 bis 6 % 1 bis 3 1 bis 3 % 0 0 % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

3. Zur vielversprechendsten Sportart

Das komplette Wettkampf-Pot­pour­ri umfasst 45 Disziplinen, bei 22 stellt die Schweiz Vertreter oder Vertreterinnen. Bei den letzten Sommerspielen wurde der Verband Swiss Cycling zum grossen Abräumer: Volle 4 Mountainbike-Medaillen, Zeitfahr-Silber von Marlen Reusser sowie BMX-Bronze im Freestyle dank Nikita Ducarroz gingen auf sein Konto. Auch im Tennis, Schiessen sowie Schwimmen gab es 2-mal Edelmetall, Beachvolleyball-Bronze kam dazu. Nina Christen und Belinda Bencic konnten sich je als doppelte Medaillengewinnerinnen hervortun. Wie verteilen sich die Schweizer Erfolge diesmal?

Welchem Schweizer Verband trauen Sie am meisten zu? Swiss Athletics (Leichtathletik) Swiss Athletics (Leichtathletik) % Swiss Aquatics (Schwimmsport) Swiss Aquatics (Schwimmsport) % Swiss Cycling (Radsport) Swiss Cycling (Radsport) % Swiss Equestrian (Pferdesport) Swiss Equestrian (Pferdesport) % Swiss Rowing (Rudern) Swiss Rowing (Rudern) % Swiss Sailing (Segeln) Swiss Sailing (Segeln) % Swiss Shooting (Schiessen) Swiss Shooting (Schiessen) % Swiss Tennis Swiss Tennis % Swiss Volley Swiss Volley % Einem anderen Verband Einem anderen Verband % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Nina Christen erinnert sich an ihre Sternstunden 2021 Aus Sport-Clip vom 22.07.2024.

4. Zur Sehnsucht der Schweizer Leichtathletik

8 Medaillen konnten Schweizer Leichtathleten in der 128-jährigen Geschichte der Olympischen Spiele der Neuzeit gewinnen – eine Goldmedaille ist keine darunter, wie übrigens auch keine Frau. Nach 1952, also in den letzten 72 Jahren, standen einzig Markus Ryffel (Silber 1984 über 5000 m) sowie Werner Günthör (Bronze 1988 im Kugelstossen) auf dem Olympia-Podest.

Allmählich zeichnet sich ab, dass die Durststrecke ein Ende haben könnte. 9 unlängst eroberte Medaillen bei den Europameisterschaften in Rom nähren die Hoffnung. Bei Olympia mit seiner erweiterten Konkurrenz, vor allem aus Übersee, liegt die Latte für einen Podestplatz zwar wesentlich höher als bei kontinentalen Titelkämpfen. Doch primär in den technischen Disziplinen tun sich Lücken auf, was für Angelica Moser (Stabhochsprung) oder Simon Ehammer (Weitsprung) sprechen könnte. Und mit 4 Diplomgewinnen war Swiss Athletics in Tokio schon ganz nah dran an einer glänzenden Errungenschaft. Ist dem Verband diesmal das Wettkampfglück hold?

Klappt es endlich wieder mit einer Schweizer Leichtathletik-Medaille bei Olympia? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

5. Zur grossen Figur

Die Olympia-Bühne teilen sich immer auch unzählige Stars – in Bezug auf ihr Palmarès oder ihre Popularität. Jene aus den Weltsportarten haben eine permanente Beachtung, andere aus den Randsportarten rücken während 2 Wochen alle 4 Jahre ins ungewohnte gleissende Rampenlicht. Wir haben eine Auswahl von 10 hoch dekorierten, namhaften Athletinnen und Athleten (inklusive einem Team) getroffen. Abschliessend stellt sich die Frage: Wer wird Ihr ganz persönliches Herz erobern?

Welcher internationale Star wird zum Paris-Überflieger? Tennis: Carlos Alcaraz (ESP) Tennis: Carlos Alcaraz (ESP) % US-Basketball-Team der Männer US-Basketball-Team der Männer % Kunstturnen: Simone Biles (USA) Kunstturnen: Simone Biles (USA) % Leichtathletik: Armand Duplantis (SWE) Leichtathletik: Armand Duplantis (SWE) % Sportklettern: Janja Garnbret (SLO) Sportklettern: Janja Garnbret (SLO) % Leichtathletik: Jakob Ingebrigtsen (NOR) Leichtathletik: Jakob Ingebrigtsen (NOR) % Schwimmen: Katie Ledecky (USA) Schwimmen: Katie Ledecky (USA) % Surfing: Carissa Moore (USA) Surfing: Carissa Moore (USA) % Judo: Teddy Riner (FRA) Judo: Teddy Riner (FRA) % Tischtennis: Sun Yingsha (CHN) Tischtennis: Sun Yingsha (CHN) % Ein nicht genannter Star Ein nicht genannter Star % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.