Doping-Diskussion: Fehlt auch die KHL an Olympia?

Nach den Spielern aus der NHL könnten auch jene aus der KHL bei den Winterspielen in Pyeongchang fehlen. Grund ist die Diskussion um Doping in Russland.

«Wir akzeptieren die Situation nicht, dass das IOC Informanten und Kommissionen nachgibt und Sportler sperrt, auch wenn es keine Fakten für Dopingvergehen gibt», sagte KHL-Präsident Dimitri Tschernytschenko.

Er drohte mit einem Abstellungsverbot, falls das IOC einen Komplett-Ausschluss Russlands beschliessen oder russische Sportler nur als «neutrale Athleten» starten lassen würde. «Die KHL ist bereit, eine entsprechende Reaktion zu geben», sagte er. In der KHL spielen 27 Teams, 21 davon aus Russland.

IOC-Entscheid im Dezember

Am Mittwoch hatte das IOC zwei russische Langläufer lebenslang von Olympia ausgeschlossen, die nicht in Tests des Dopings überführt worden waren, sondern mutmasslich vom organisierten russischen Dopingprogramm profitiert haben. Eine Entscheidung über eine Bestrafung Gesamtrusslands will das IOC im Dezember fällen.