IOC sperrt elf weitere Russen für Olympia

Das Internationale Olympische Komitee hat im Zuge des Dopingskandals um Russland bei den Spielen 2014 elf weitere russische Sportler lebenslang von Olympia ausgeschlossen und deren Resultate von Sotschi gestrichen.

Den Rodlern Albert Demtschenko (Silber im Einzel und im Mixed) und Tatjana Iwanowa (Silber im Mixed) wurden die Medaillen, die sie an den Winterspielen 2014 in Sotschi gewonnen hatten, aberkannt.

Die beiden Langläufer Nikita Kryukow (Silber im Teamsprint) und Alexander Bessmertnych (Silber mit der Staffel) hatten ihre Medaillen aus dem Team-Wettkampf wegen sanktionierter Teamkollegen bereits früher zurückgeben müssen.

Ausserdem sperrte das Internationale Olympische Komitee (IOC) Langläuferin Nikita Kryukow, aus dem Bobsport Ludmilla Udobkina und Maxim Belugin, die Eisschnellläufer Iwan Skobrew und Artem Kusnezow sowie die Eishockeyspielerinnen Tatjana Burina und Anna Schtschukina.

Anzahl auf 46 Fälle erhöht

Die Anzahl der von der Oswald-Disziplinarkommission untersuchten Fälle durch Nachproben hat sich damit auf nunmehr insgesamt 46 Fälle erhöht. 43 Sportler wurden lebenslang von Olympia ausgeschlossen, in 3 Fällen erfolgten keine Sanktionen.

Unter Federführung der IOC-Kommission, die vom Schweizer Denis Oswald geleitet wird, sind alle verfügbaren bei den Spielen 2014 genommenen Proben russischer Athleten reanalysiert worden.

Anhörungen in Kürze abgeschlossen

Die Oswald-Kommission kündigte zudem an, dass alle Anhörungen von russischen Athleten, die sich für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) qualifiziert haben, in Kürze abgeschlossen sein werden.

In Südkorea dürfen diejenigen russischen Sportler starten, die nachweislich nicht an der staatlich gedeckten Manipulation beteiligt waren. Sie müssen allerdings unter neutraler Flagge als «Olympic Athlete from Russia» antreten. Die russische Hymne wird bei einem Olympiasieg nicht gespielt.

Die bislang durch das IOC gesperrten russischen SportlerInnen Athlet(in)

Sportart

Aberkanntes Resultat in Sotschi

Jana Romanowa Biathlon u.a. Silber Staffel

Olga Wiluchina Biathlon u.a. Silber Staffel, Silber Sprint

Olga Saizewa

Biathlon u.a. Silber Staffel

Alexander Subkow Bob Gold Zweier, Gold Vierer

Alexej Wojewoda Bob Gold Zweier, Gold Vierer Alexej Negodailo Bob Gold Vierer Dimitri Trunenkow Bob Gold Vierer Alexander Kasjanow

Bob 4. Zweier, 4, Vierer

Ilwir Chusin

Bob 4. Vierer

Maxim Belugin Bob 4. Vierer Alexej Puschkarjow

Bob 4. Vierer Olga Stulnewa Bob 9.

Ludmilla Udobkona Bob 9. Tatjana Burina Eishockey 6. Inna Dyubanok Eishockey 6. Jekaterina Lebedewa Eishockey 6. Jekaterina Paschkewitsch Eishockey 6. Anna Schibanowa Eishockey 6. Galina Skiba Eishockey 6. Anna Schtschukina Eishockey 6. Jekaterina Smolenzewa Eishockey 6. Olga Fatkulina Eisschnelllauf u.a. Silber 500m

Iwan Skobrew Eisschnelllauf 7. über 5000 m Alexander Rumjanzew Eisschnelllauf 11. über 5000m

Artem Kusnezow Eisschnelllauf 19. über 500 m Albert Demtschenko Rodeln 2. Einzel und Teamstaffel Tatjana Iwanowa Rodeln 2. Teamstaffel Alexander Tretjakow Skeleton Gold Jelena Nikitina

Skeleton Bronze Olga Potylizina Skeleton 5. Maria Orlowa

Skeleton 6. Sergej Tschudinow Skeleton 5. Alexander Legkow Langlauf u.a. Gold 50km, Silber 4x10-km-Staffel

Maxim Wylegschanin Langlauf Silber 50km

Nikita Kryukow Langlauf Silber Teamsprint

Alexander Bessmertnych Langlauf Silber 4x10-km-Staffel Alexej Petuchow Langlauf 8. Sprint

Jewgeni Below Langlauf u.a. 18. Skiathlon Julia Iwanowa Langlauf u.a. 6. 4x5-km-Staffel

Julia Tschekalewa

Langlauf u.a. 6. 4x5-km-Staffel, 11. 10km

Anastasia Dozenko

Langlauf u.a. 6. Teamsprint

Natalja Matweja Langlauf 20. im Sprint Jewgenija Schapowalowa Langlauf 28. Sprint



