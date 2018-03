Die Schweiz-Amerikanerin scheidet an den Paralympics in Pyeongchang im zweiten Slalom-Lauf aus.

Paralympics in Pyeongchang

Für Stephani Victor haben die Skirennen an den Paralympics in Südkorea mit einem Ausfall geendet. Die Amerikanerin, die letztes Jahr in der Schweiz eingebürgert wurde, schied im Slalom im 2. Lauf aus.

Damit bleibt das beste Resultat für die Monobobfahrerin der 4. Rang aus dem Riesenslalom.

Schweiz reist mit 3 Medaillen ab

Die Schweizer Delegation beschliesst die Spiele in Pyeongchang mit 3 Goldmedaillen. Überragender Athlet war Skifahrer Theo Gmür. Der 21-jährige Walliser hatte in der Kategorie stehend die Abfahrt, den Super-G sowie den Riesenslalom gewonnen.