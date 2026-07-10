Legende: Wurde 75 Jahre alt Roland Collombin. Keystone / Valentin Flauraud

Die Schweizer Ski-Welt trauert um Roland Collombin.

Der Walliser stirbt im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit.

Collombin gewann 1972 in Sapporo in der Abfahrt hinter Bernhard Russi Olympiasilber.

Eine Legende des Schweizer Skisports ist nicht mehr. Roland Collombin, zu seiner Aktivzeit der Konterpart zu Bernhard Russi, ist am Freitag im Alter von 75 Jahren verstorben. Dies teilte seine Familie via Instagram mit.

Vor zwei Jahren hatte Collombin den schwierigsten Kampf seines Lebens aufgenommen. Mit seinem starken Charakter und seiner aussergewöhnlichen Willenskraft hatte der Unterwalliser zunächst den Kehlkopfkrebs überwunden, ehe er später an Leberkrebs erkrankte.

Olympiasilber in Sapporo

Seine grössten Erfolge feierte Collombin in den 1970er-Jahren: An den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo gewann er hinter Russi überraschend Silber. 1973 und 1974 gewann er die kleine Kugel in der Abfahrt. Insgesamt feierte er acht Weltcupsiege, allesamt in der Abfahrt.

Ende 1974 zwang ihn eine verstauchte Wirbelsäule nach einem Sturz in Val d'Isère zu einer einjährigen Pause. Ein Jahr später stürzte er an der exakt gleichen Stelle erneut, diesmal so schwer, dass er sich zwei Rückenwirbel brach und seine Laufbahn mit 24 Jahren beenden musste. Der Sprung auf der Piste Oreiller-Killy wird seither Bosse à Collombin genannt, der «Collombin-Buckel».

Selbst gewichtete Collombin den Sieg in Wengen 1974 als erster Schweizer nach 20 Jahren und insbesondere die beiden Triumphe in Kitzbühel 1973 und 1974 am höchsten. Die Silbermedaille in Sapporo betrachtete er als verlorenes Gold, obwohl er mit einem 7. Platz als Bestergebnis und ohne jegliche Erwartungen nach Japan gereist war. Nach den überraschenden Bestzeiten in den Trainings sei er in Panik geraten, erklärte Collombin.