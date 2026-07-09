Legende: Wurde nur 41 Jahre alt TJ Lanning. Imago/UPI Photo

TJ Lanning früh verstorben

Die Ski-Welt trauert um TJ Lanning. Der ehemalige Weltcupfahrer aus den USA ist im Alter von 41 Jahren überraschend gestorben. «Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte», schreibt das US-Skiteam auf Social Media. Lanning kam aufgrund von diversen Verletzungen nur auf 42 Starts im Weltcup, dreimal klassierte er sich in den Top 10. Mit nur 25 Jahren musste er nach einem schweren Sturz in Lake Louise im November 2009 seine Aktivkarriere beenden. Danach arbeitete er als Trainer für die Speed-Disziplinen beim US-Skiteam. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt.