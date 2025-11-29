Legende: Muss ihre Saison noch vor dem ersten Rennen beenden Lauren Macuga. imago images/Michael Madrid

Macuga im Verletzungspech

Lauren Macuga hat sich am Freitag im Training am rechten Knie verletzt und wird die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina im Februar verpassen. Dies gab der US-Verband bekannt. Die 23-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu, wie sie in den sozialen Medien mitteilte, und muss operiert werden. Macuga hatte sich in der vergangenen Saison mit ihrem ersten Weltcupsieg (Super-G in St. Anton im Januar 2025), einem Podestplatz in der Abfahrt und einer Bronzemedaille im Super-G bei WM in Saalbach einen Namen gemacht. Macuga hatte das Ziel, gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Alli (Buckelpiste) und Sam (Skispringen) an den Olympischen Spielen in Italien teilzunehmen.