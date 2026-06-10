Legende: Der Wind machte einen Strich durch die Rechnung Die geplanten Weltcup-Abfahrten am Matterhorn konnten 2023 nicht ausgetragen werden. imago images/IPA Sport

Zermatt will neue Weltcupstrecke

Die Zermatterinnen und Zermatter haben sich deutlich für eine neue Abfahrtsstrecke im Ski-Weltcup ausgesprochen. An der Gemeindeversammlung stimmten 159 Personen dafür, bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen. Geplant ist eine neue Abfahrt am Gornergrat. Dafür muss die bestehende Piste umgebaut werden, zudem sollen rund 8300 Quadratmeter Wald gerodet werden. Das erste Rennen ist für März 2028 vorgesehen. Auf dem Gornergrat wurden bereits bis 1967 Weltcup-Rennen ausgetragen. In den Jahren 2022 und 2023 scheiterten mehrere geplante Abfahrten am Fusse des Matterhorns wegen schlechter Wetterbedingungen.