«Einfädler-Quiz» mit Justin Murisier: «Ich war 11 Jahre alt»

Was weiss Justin Murisier über St. Moritz und die Weltmeisterschaften im Engadin? Der Romand im Test.

Murisier: «Ich war 11 Jahre alt» 1:10 min, vom 8.2.2017

An der letzten Ski-WM in St. Moritz 2003 war Justin Murisier erst 11 Jahre jung. Verständlich, dass er sich nicht mehr an alle Details von damals erinnern kann. Nebst Murisier wurden noch diverse andere Schweizer Ski-Asse dem «Einfädler-Quiz» unterzogen. Wie sich die anderen Athletinnen und Athleten geschlagen haben, erfahren Sie in einer täglichen Serie bis zu den Titelkämpfen in St. Moritz. Hier geht es zur Übersicht der bisher ausgestrahlten Quiz'.