Sie liessen die Schweiz jubeln

Als Gold-Favoritin angetreten, holt Lara Gut im ersten Rennen der WM in St. Moritz immerhin die Bronzemedaille. Sie nimmt so den Druck von den weiteren Swiss-Ski-Fahrern und leistet einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen WM.

Noch schöner machte Holdeners Gold, dass Michelle Gisin hinter ihr für einen Schweizer Doppelsieg sorgte. Auch Gisin gilt eigentlich als Slalom-Spezialistin, wird in der Abfahrt aber immer stärker. Eine perfekte Kombiniererin also, wie die Silbermedaille beweist.

4. Beat Feuz: Gold in der Abfahrt

Was für ein Rennen, was für ein Lauf! Beat Feuz gehörte aufgrund seiner tollen Form und den starken Leistungen im Training zum engsten Favoritenkreis für die WM-Abfahrt. Was der Emmentaler dann in den Bündner Schnee zauberte, war schlicht phänomenal.