Stuhec, Goggia und wer noch?

Nach dem Ausfall von Lara Gut hat sich der Favoritenzirkel für die Frauen-Abfahrt um einen Namen reduziert.

Die Favoritinnen

Ilka Stuhec

3 Abfahrtssiege in diesem Winter, dazu zweimal Bestzeit in den Abfahrtstrainings. Noch Fragen?

Sofia Goggia

Die Italienerin bewies mit der schnellsten Zeit in der Kombi-Abfahrt, dass mit ihr zu rechnen ist. Ausserdem fuhr sie 3 Mal in dieser Saison aufs Abfahrtspodest, ein Sieg gelang ihr aber nie.

Tina Weirather

Nicht ganz so starke Abfahrts-Resultate in diesem Winter wie im Super-G. Doch dank dem Medaillen-Gewinn am Dienstag kann die Liechtensteinerin ohne Druck antreten.

Lindsey Vonn

In jedem Speed-Rennen, an dem die Amerikanerin am Start steht, gehört sie zum Favoriten-Kreis. Im Super-G musste sie mit dem Out eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Schlägt sie nun in der Abfahrt zurück?

Die Schweizerinnen

Fabienne Suter

In Abwesenheit von Lara Gut ruhen die grössten Hoffnungen auf einen (Podest)-Exploit auf ihren Schultern. Zweimal war sie Zweitschnellste im Training hinter Stuhec. Klappt es bei den 7. Titelkämpfen und 14 Jahre nach der WM-Premiere (ebenfalls in St. Moritz) endlich mit dem ersehnten Edelmetall?

Jasmine Flury

Die 23-Jährige erkämpfte sich einen Startplatz dank starken Trainingsresultaten. Kann sie diese Leistungen auch im Rennen umsetzen, liegen die Top 10 drin.

Michelle Gisin

Die frischgebackene Silbermedaillen-Gewinnerin ist im Hoch und voller Selbstvertrauen. Und mit Platz 4 in der Kombi-Abfahrt zeigte sie, dass sie auch in den schnellen Disziplinen mit den Besten mithalten kann.

Corinne Suter

Sie erbte den Startplatz von Gut, sonst hätte sie zuschauen müssen. An den starken Saisonstart (Plätze 4 und 7 in Lake Louise) konnte sie zuletzt nicht mehr anknüpfen.

Aufgepasst auf

Nicole Schmidhofer

Die Österreicherin bewies mit ihrem Überraschungssieg im Super-G, dass ihr die Corviglia liegt. Gelingt ihr noch ein Coup in St. Moritz?

Christine Scheyer

Mit einem Sieg in Altenmarkt liess die Österreicherin Mitte Januar aufhorchen. Im Training zeigte sie starke Leistungen. Damit sind alle Zutaten für einen Exploit an der WM vorhanden.

So tippen die Experten

