Tickets für die Ski-WM-Talkshow «Champiuns»

Ski-Legenden, wintersport-begeisterte Promi-Gäste, Musik, Unterhaltung und die emotionalsten Höhepunkte der alpinen Ski-WM in St. Moritz: Melden Sie sich hier für Tickets für die Sendung. «Champiuns».

Moderatorin Steffi Buchli begrüsst während der Ski-WM 2017 jeden Abend in St. Moritz spannende Talkgäste zu einem sportlich-unterhaltsamen Stammtisch – mit musikalischer Begleitung, Studio-Aktionen und kurzen Zusammenfassungen des Renntages.

Direkt aus dem Iglu

Freuen Sie sich auf Ski-Legenden wie Bernhard Russi, Franz Klammer oder Sonja Nef sowie auf Promis wie Francine Jordi, Christian Stucki, Beni Thurnheer und viele mehr. Der besondere Clou: Die Sendung wird in einem richtigen Iglu aus Schnee und Eis produziert!

In einer fröhlichen, spontanen Runde werden die sportlichen Highlights des Tages, der gesellschaftliche Event in St. Moritz und die grössten Momente der Schweizer Skigeschichte besprochen. Unterhaltsame Beiträge eröffnen unerwartete Einblicke hinter die Kulissen der Ski-WM und ins gesellschaftliche Treiben in St. Moritz. Wir lassen mit den Legenden des Skisports historische Skimomente aufleben und ermöglichen den Unterländern in einem täglichen kurzen Sprach-Crash-Kurs eine Einführung in die wundersame Welt der Rätoromanen.

Sie können live dabei sein, wenn «Champiuns» in einem richtigen Iglu beim Bahnhof St. Moritz produziert wird.

Cordial bainvegni bei «Champiuns»!

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 5.1.2016, 17:50 Uhr