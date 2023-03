Legende: Stan Wawrinka Feiert in Indian Wells einen wichtigen Sieg gegen einen deutlich besser klassierten Gegner. Reuters/USA Today Sports/Jayne Kamin-Oncea

Es hat einige Nerven gekostet, doch Stan Wawrinka steht beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells in der 3. Runde. Nach 1:45 Stunden durfte sich der Schweizer über den 7:6, 6:4-Sieg gegen Miomir Kecmanovic freuen.

Besonders der 1. Durchgang hatte es in sich: Wawrinka kam besser aus den Startlöchern und realisierte das erste Break der Partie zum 4:2. Als der 37-Jährige beim Stand von 5:3 zum Satzgewinn servieren konnte, schlichen sich beim dreifachen Major-Champion plötzlich Fehler ein. Der 14 Jahre jüngere Kecmanovic profitierte und glich das Geschehen wieder aus.

3 Satzbälle abgewehrt

Das Tiebreak verkam zum Krimi. Die serbische Weltnummer 31 erspielte sich 3 Satzbälle – einen davon bei eigenem Aufschlag –, konnte den Durchgang aber nicht ins Trockene bringen. Besser machte es Wawrinka: Der Romand schlug beim Stand von 9:8 gleich bei erster Gelegenheit im Tiebreak zu und sicherte sich mit seinem insgesamt vierten Mini-Break die Satzführung.

Im 2. Umgang zeigte sich Wawrinka in seinen Servicegames sehr solide, nur 2 Punkte musste die Weltnummer 100 ihrem Widersacher nach eigenem Aufschlag noch zugestehen. Das entscheidende Break holte sich Wawrinka beim Stand von 4:4 gleich zu null. Kurz darauf beendete der Lausanner das Spiel souverän.

Wiedersehen mit Rune

In der 3. Runde bekommt es Wawrinka mit Holger Rune zu tun. Die Weltnummer 8 aus Dänemark schlug den US-Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 53) in 2 Sätzen. Für Wawrinka ist es das zweite Duell mit dem aufstrebenden Rune. Die erste Begegnung hatte der Jungspund im vergangenen Herbst beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy hauchdünn in 3 Sätzen für sich entschieden.

01:14 Video Rune bezwingt McDonald Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.