Dominic Stricker (ATP 175) scheidet beim ATP-250-Turnier in Gstaad bereits in der 1. Runde aus. Er unterliegt dem Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 87) mit 3:6, 3:6.

Mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 226) verabschiedet sich am Dienstag auch ein zweiter Schweizer vom Sandturnier im Berner Oberland.

Aktuell kämpft Stan Wawrinka (ATP 105) gegen Lukas Klein (ATP 118) um den Achtelfinal-Einzug. Live bei SRF.

Nach gut 80 Minuten war das Abenteuer Gstaad 2024 für Dominic Stricker bereits wieder vorbei. Der 21-jährige Lokalmatador kam bei seiner 4. Teilnahme an seinem Heim-Turnier nicht wie gewünscht auf Touren und musste sich mit Botic van de Zandschulp einem Gegner geschlagen geben, der in dieser Saison selber überhaupt noch nicht überzeugen konnte (Bilanz von 8:12 Siegen auf der Tour).

Selbstvertrauen fehlt noch

Stricker bekundete nicht zuletzt mit dem eigenen Aufschlag grosse Mühe. Im 1. Durchgang landeten nur 38 Prozent der 1. Aufschläge des Berners im Feld. Einen ersten Breakball vermochte Stricker beim Stand von 1:1 zwar noch abzuwehren, die zweite Gelegenheit nutzte Van de Zandschulp aber zum Servicedurchbruch zum 4:3. Selber liess der Niederländer bei eigenem Aufschlag nichts zu.

00:21 Video Seltener Anblick: Stricker stellt sein gutes Händchen unter Beweis Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Im 2. Umgang fand Stricker etwas besser ins Spiel, speziell auch beim Return. Der Schweizer erspielte sich 4 Breakchancen, konnte aber keine davon nutzen. Sein Kontrahent machte es besser, nahm Stricker den Service zum 5:3 ab und servierte den Match kurz darauf souverän nach Hause.

Für Stricker ist es im 6. Spiel nach seinem Comeback nach einer halbjährigen Verletzungspause die 5. Niederlage.

Auch Hüsler geschlagen

Neben Stricker ist am Dienstag in Gstaad auch Marc-Andrea Hüsler ausgeschieden. Das Gewitter, das am Montagabend das Startspiel des Zürchers auf Dienstag vertagt hatte, half dem 28-Jährigen überhaupt nicht, dem 20-jährigen Serben Hamad Medjedovic (ATP 122) dafür umso mehr.

Legende: Out am Heimturnier Für Marc-Andrea Hüsler. KEYSTONE/Peter Schneider

Bei der Fortsetzung am Dienstag gewann Medjedovic die Sätze 2 und 3 in 95 Minuten 7:6 (7:2) und 6:3. Am Montag hatte Hüsler den ersten Satz im Tiebreak (7:3) gewonnen. Im Achtelfinal trifft Medjedovic auf den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas.

01:17 Video Einen Matchball wehrt Hüsler ab, dann segelt der Return ins Out Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Hüsler überstand auf der ATP-Tour in dieser Saison erst in Hongkong im Januar und in München im April eine Runde. In München qualifizierte er sich sogar für die Viertelfinals.