1. Runde in Basel

Roger Federer (ATP 3) lässt Peter Gojowczyk (ATP 112) in der 1. Runde von Basel beim 6:2, 6:1 keine Chance.

Für den Schweizer war es das 1500. Spiel auf der ATP-Tour.

Nächster Gegner Federers ist am Mittwoch entweder Radu Albot (MDA) oder Dusan Lajovic (SRB).

Roger Federer ist ein Meister der Effizienz. Dies bewies er auch bei seinem 1. Auftritt bei den Swiss Indoors wieder einmal. Nur gerade 8 Punkte gewann er im Startdurchgang beim Aufschlag seines deutschen Gegners Peter Gojowczyk. Doch dies reichte ihm vor seinem Heimpublikum zu 2 Breaks und einem 6:2.

Im Eilzugstempo ging es auch im 2. Durchgang weiter. Gleich bei erster Gelegenheit sicherte sich Federer das 3. Break der Partie. Dass Gojowczyk das prompte Rebreak zum 1:2 gelang, war aus Schweizer Sicht nicht mehr als ein kleiner Betriebsunfall. 4 Games und wenige Minuten später war die Partie schon beendet – nach nur gerade 53 Minuten.

«Das ist für mich auch ok, wenn es schnell geht. Es muss nicht immer ein 7:6 im 3. Satz sein», so ein gelöster Federer im Platzinterview nach dem Sieg. Was er ohnehin gemerkt habe, ist: «Je kürzer das Spiel ist, desto länger dauert das Platzinterview.»

Gelungenes Jubiläum

Viel Kraft bei seiner Mission Titelverteidigung vor seinem Heimpublikum vergeudete der 38-Jährige so nicht. Es war zudem gleichzeitig ein gelungenes Jubiläum für Federer, der sein 1500. Spiel auf ATP-Stufe bestritt. Er ist damit hinter Jimmy Connors (1556) die Nummer 2.

Erst am Mittwoch tritt der Schweizer in Basel wieder an. Auf wen er im Achtelfinal trifft, ist noch nicht bekannt: Dudan Lajovic und Radu Albot machen den Gegner aus.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 21.10.19, 18:50 Uhr