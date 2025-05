Legende: Lässt sich vom Publikum feiern Novak Djokovic key/Martial Trezzini

Novak Djokovic ist mit seinem Turniersieg an den Geneva Open dem exklusiven 100er-Klub beigetreten. Dies haben vor ihm nur Jimmy Connors und Roger Federer geschafft. Der US-Amerikaner beendete seine Karriere mit 109 Titeln im Gepäck, beim «Maestro» waren es 103.

Am meisten Siege sammelte der 24-fache Grand-Slam-Sieger an ATP-1000-Turnieren. Ganze 40 Titel heimste er auf dieser Stufe ein. Von den 9 Turnieren dieser Kategorie gewann er alle mindestens zweimal.

Federer darf sich immerhin damit trösten, dass er für seine 100 Turniersiege 280 Tage weniger benötigt hat als Djokovic. Zwischen dessen erstem Turniersieg im Juli 2006 in Amersfoort und dem Triumph in Genf liegen 6880 Tage.

Paris als einsamer Höhepunkt

Für Djokovic geht mit dem Sieg am Genfersee eine für seine Verhältnisse lange Durststrecke zu Ende. 2024 hatte er auf der ATP-Tour keinen Titel gewinnen können. Dafür holte er in Paris den langersehnten Olympiasieg im Einzel – etwas, das Connors und Federer nicht geschafft haben.

Auf der Tour tat sich der Serbe auch in diesem Jahr weiter schwer. Im Halbfinal der Australian Open wurde er von einer Oberschenkelverletzung gestoppt, beim ersten ATP-1000-Turnier des Jahres in Indian Wells scheiterte er ebenso bei erster Gelegenheit wie zuvor in Doha.

In Miami schien der 100. Titel dann endlich griffbereit. Der 19-jährige tschechische Überraschungsmann Jakub Mensik machte dem Grand-Slam-Rekordsieger aber einen dicken Strich durch die Rechnung und rang den Serben in zwei Tiebreaks nieder.

Auch der Auftakt in die Sandplatzsaison missriet Djokovic mit zwei Auftaktniederlagen in Monte Carlo und Madrid vollends. In Genf schaffte er nun den Turnaround. Erstmals seit Mitte März und dem Finaleinzug in Miami reihte der am Donnerstag 38 Jahre alt gewordene Serbe wieder zwei und mehr Siege aneinander. Ob seine Performance aber reicht, um auch an den French Open bestehen zu können, wird sich zeigen.