Stefanie Vögele kann ab Montag beim WTA-Turnier in Cincinnati an den Start gehen. Die Aargauerin (WTA 76) kämpfte sich im Gegensatz zu Belinda Bencic erfolgreich durch die Qualifikation. In der 2. Runde wurde sie mit 6:4, 6:1 gegen die Einheimische Jamie Loeb (WTA 166) ihrer Favoritenrolle gerecht.