Roger Federer schlägt im Endspiel der Swiss Indoors Alex de Minaur mit 6:2, 6:2.

Der Baselbieter gesteht seinem australischen Gegner in etwas mehr als einer Stunde keine einzige Breakchance zu.

Federer sichert sich damit in seinem 15. Basel-Final seinen 10. Titel. Nur das Turnier in Halle konnte er gleich oft gewinnen.

Alex de Minaur musste einem schon fast ein wenig leidtun. Der 20-jährige Australier, der sich in dieser Woche teilweise brillant durch das Turnier gespielt hatte, wurde im Final von Roger Federer auf den Boden der Realität zurückgeholt.

Gegen einen bärenstark aufspielenden Federer ging es De Minaur deutlich zu schnell. Gerade einmal 43 Minuten waren gespielt, als sich der «Maestro» im 2. Durchgang das vorentscheidende Break zum 2:0 mit einem Passierball sicherte.

Und weil Federer in der Folge bei eigenem Service keine Schwächen offenbarte und gar noch ein weiteres Break nachlegte, war der 10. Titel beim Heimturnier in Basel nach 68 Minuten Tatsache.

Das Glanzstück zum Abschluss

Dass Federer sein bestes Tennis für den letzten Auftritt in dieser Woche aufgespart hatte, wurde früh in dieser Partie klar. Nachdem der Schweizer in seinem ersten Service-Game noch über Einstand gezwungen wurde, riss er in der Folge das Spiel an sich.

Nach erstem Aufschlag gewann Federer fast 80 Prozent der Punkte, und auch als Rückschläger fand er immer wieder die passende Lösung. Am Ende hatte der Einheimische 20 Zähler mehr zu Buche stehen als sein Gegenüber.

24 Spiele ungeschlagen

Mit dem 5. Triumph in Folge – 2016 fehlte er verletzungsbedingt – baute Federer seine Serie der Ungeschlagenheit in Basel auf 24 Spiele aus. Die Zeichen, dass er diese Serie nächstes Jahr ausbauen wird, stehen gut, hat Federer doch angekündigt, an seinem Heimturnier anzutreten, solange er noch spielt.

